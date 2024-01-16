Рукопись принцессы Гунхильды: в Нидерландах нашли фрагменты псалтыря возрастом 1000 лет (фото)

В переплетах книг XVII века обнаружили части пергамента из манускрипта XI века. Оригинал рукописи мог принадлежать принцессе, которая бежала из Англии после нормандского завоевания.

В нескольких книжных переплетах в Региональном архиве Алкмаара нашли нечто очень особенное: 21 фрагмент манускрипта XI века, почти 1000-летнего латинского псалтыря с древнеанглийскими глоссами. Тийс Порк, старший преподаватель средневекового английского языка в Лейденском университете, участвовал в исследовании находки и проанализировал текст и происхождение фрагментов, пишет Phys.org.

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Многие книги напечатаны и переплетены в XVI-XVII веках. Переплетчики использовали пергамент для укрепления переплетов, этот материал был дорогим, и поэтому люди часто решали разрезать старые средневековые манускрипты. Часто это касалось рукописей, которые потеряли свою ценность или написаны на языке, что уже нельзя было прочитать.

Древнеанглийский язык, на котором говорили между 500 и 1100 годами, имеет сходство с немецким, фризским и нидерландским языками. Фрагменты из Алкмаара имеют древнеанглийские переводы, написанные над каждым латинским словом, что указывает на дидактическую цель — служить переводческим пособием для изучения латинского языка.

Это вино из псалтыря, в котором над каждым латинским словом написан древнеанглийский перевод: "ælce dæg" над tota die; "utgang wætera" над exitus aquarum; и "halig" над sanctus.

В нескольких книжных переплетах в Региональном архиве Алкмаара нашли кое-что очень особенное: 21 фрагмент манускрипта XI века Фото: Regionaal Archief Alkmaar

Исследование Порка, имеющее решающее значение для ученых, выявило более 500 древнеанглийских глоссов, которые дают представление о языке раннесредневековой Англии. В частности, уникальные словоформы, такие как "gewændunga" для латинского commotionem "движение" (здесь можно узнать голландское слово wending "крутиться, поворачиваться"), проливают свет на языковые нюансы.

Глосса — это краткое объяснение или толкование, представленное рядом с текстом для уточнения или перевода определенных слов или фраз. Они распространены в исторических рукописях, научных трудах или текстах, содержащих языки, которые не являются широко понятными для аудитории.

Древнеанглийские глоссы относятся к аннотациям на древнеанглийском языке, которые написаны над латинскими словами в латинской псалтыри (религиозном тексте). Эти староанглийские глоссы служили вспомогательными средствами перевода, позволяя читателю легче понять латинский текст.

Каждая древнеанглийская глосса подавала краткое толкование или эквивалентный термин для соответствующего латинского слова, что делало содержание доступным для тех, кто изучал латинский язык или не владел им в совершенстве.

Тайна углубляется, когда Порк прослеживает происхождение книги. Переплетенная в Лейдене около 1600 года, она поднимает вопрос: как английский манускрипт XI века попал в руки голландского переплетчика?

Исторические записи свидетельствуют, что английские рукописи перевезли на континент в середине XVI века для повторного использования. Кроме того, существует интересная теория о Гунхильде, английской принцессе, которая сбежала на континент после нормандского завоевания, прихватив с собой псалтырь.

Гунхильда умерла в Брюгге в 1087 году и пожертвовала свой псалтырь и другие сокровища церкви Святого Донааса. Там ее книгу в последний раз видели в 1561 году и описали как псалтырь с английскими глоссами, "которые здесь нельзя правильно понять".

С тех пор все следы псалтыря Гунхильды потерялись, но экспертам удалось выяснить, что книги церкви конфисковали кальвинисты в 1580 году. Из полезных книг они основали публичную библиотеку, а остальные, ненужные, продали. Вполне возможно, что так псалтырь принцессы оказался у голландского переплетчика.

Это открытие не только обогащает наше понимание раннесредневекового английского языка, но и разжигает интригу относительно возможного путешествия королевской книги, предлагая взглянуть на историческое взаимодействие между рукописями и людьми, которые их хранили.

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