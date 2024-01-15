НЛО на старинном гобелене: как дискообразные объекты появились на артефакте XVI века (фото)

В 1538 году в бельгийском городе Брюгге создали гобелен, известный как "Триумф лета". На нем изображено победное восхождение правителя к власти. Однако на гобелене есть также кое-что гораздо более современное.

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Созданный в 1538 году, гобелен сейчас хранится в Национальном музее Баварии. Брюгге, столица Западной Фландрии, Бельгия, может похвастаться богатой историей, которая достигает доримских времен, что сделало его стратегической целью для многочисленных вторжений на протяжении веков, пишет ncient Origins.

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"Sky of the Summer's Triumph Tapestry" — это поэтическое и яркое выражение, которое вызывает образы и эмоции, связанные с зенитом лета. Если взглянуть вверху, особенно на левую сторону, можно увидеть скопление черных "шляпообразных" летательных объектов. В отличие от типичных религиозных изображений на средневековых произведениях искусства, эти объекты отличаются загадочностью и нетрадиционностью.

В верхней части гобелена заметно несколько дискообразных объектов в небе. Одна из необычных интерпретаций предполагает стратегический политический маневр. Связывая НЛО с правящей властью, художники, возможно, намеревались повлиять на местные настроения и утвердить божественную связь, тем самым усиливая идею небесного вмешательства в их приход к власти.

Связывая НЛО с правящей властью, художники, возможно, намеревались повлиять на местные настроения и утвердить божественную связь, тем самым усиливая идею небесного вмешательства в их приход к власти Фото: Sirusly

Некоторые историки предполагают, что эти предметы символизируют важность прихода к власти этого правителя и то, что он имел поддержку "божественного". Однако возникает вопрос — почему летающие дискообразные объекты считаются символами божественного вмешательства? Были ли люди той эпохи свидетелями таких явлений в небе и связывали их с божественным, или эти шляпообразные объекты просто представляют темные облака особой формы?

Этот гобелен хранится в Баварском национальном музее на правах аренды от HypoVereinsbank UniCredit Bank AG и остается увлекательной загадкой. К сожалению, в музее нет дополнительных исторических подробностей о его происхождении, поэтому нам остается лишь догадываться об истинном значении шляпообразных объектов в небе.

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Разгадывая тайны этого старинного гобелена, мы оказываемся в плену пересечения истории, искусства и необъяснимого. Гобелен "Триумф лета" является свидетельством неизменного увлечения таинственным и загадочным, приглашая нас задуматься над неизведанными территориями нашего прошлого.

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