У 1538 році в бельгійському місті Брюгге створили гобелен, відомий як "Тріумф літа". На ньому зображено переможне сходження правителя до влади. Однак на гобелені є також дещо набагато сучасніше.

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Створений у 1538 році, гобелен зараз зберігається в Національному музеї Баварії. Брюгге, столиця Західної Фландрії, Бельгія, може похвалитися багатою історією, яка сягає доримських часів, що зробило його стратегічною ціллю для численних вторгнень протягом століть, пише ncient Origins.

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"Sky of the Summer’s Triumph Tapestry" — це поетичний і яскравий вислів, який викликає образи та емоції, пов'язані з зенітом літа. Якщо поглянути вгорі, особливо на лівий бік, можна побачити скупчення чорних "капелюхоподібних" літальних об'єктів. На відміну від типових релігійних зображень на середньовічних творах мистецтва, ці об'єкти вирізняються загадковістю та нетрадиційністю.

У верхній частині гобелена помітно кілька дископодібних об'єктів у небі. Одна з незвичайних інтерпретацій передбачає стратегічний політичний маневр. Пов'язуючи НЛО з правлячою владою, художники, можливо, мали намір вплинути на місцеві настрої і ствердити божественний зв'язок, тим самим посилюючи ідею небесного втручання в їхній прихід до влади.

Пов'язуючи НЛО з правлячою владою, художники, можливо, мали намір вплинути на місцеві настрої і ствердити божественний зв'язок, тим самим посилюючи ідею небесного втручання в їхній прихід до влади Фото: Sirusly

Деякі історики припускають, що ці предмети символізують важливість приходу до влади цього правителя і те, що він мав підтримку "божественного". Однак виникає питання — чому літаючі дископодібні об'єкти вважаються символами божественного втручання? Чи були люди тієї епохи свідками таких явищ у небі і пов'язували їх з божественним, чи ці капелюхоподібні об'єкти просто представляють темні хмари особливої форми?

Цей гобелен зберігається в Баварському національному музеї на правах оренди від HypoVereinsbank UniCredit Bank AG і залишається захопливою загадкою. На жаль, у музеї немає додаткових історичних подробиць про його походження, тому нам залишається лише здогадуватися про справжнє значення капелюхоподібних об'єктів у небі.

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Розгадуючи таємниці цього старовинного гобелена, ми опиняємося в полоні перетину історії, мистецтва та непоясненого. Гобелен "Тріумф літа" є свідченням незмінного захоплення таємничим і загадковим, запрошуючи нас замислитися над незвіданими територіями нашого минулого.

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