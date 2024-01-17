Историческая жемчужина провинции Файяо: обнаружены древние артефакты возрастом более 600 лет

Интересно, что это не первый раз, когда место раскрывает свои тайны. Более века назад монах и его ученики обнаружили древние артефакты, но преждевременная болезнь и смерть монаха помешали дальнейшим исследованиям.

В старинной деревне Бан Хуа Кхуа, расположенной в провинции Файяо, местные жители наткнулись на сокровищницу исторических артефактов во время реставрации священного места, известного под названием Мон Чеди (Донг Пха Хом). Крестьяне откопали монеты и древние статуи Будды, которым более 600 лет, пишет Thaiger.

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Священное место, Мон Чеди, уже более века является духовным центром для общины. Проект реконструкции, охватывающий территорию, объединил крестьян из трех разных районов, чтобы возродить это место для поклонения. Энтузиазм в восстановлении священной земли привел к удивительному открытию — множеству древних реликвий.

Сельский голова Рао Сомбунчан объяснил, что местные жители нашли гравированные плиты, старинные монеты, древние статуи Будды, гравированные камни и глиняные артефакты вокруг священного места.

Примечательно, что это не первый раз, когда место раскрывает свои тайны. Более века назад монах и его ученики обнаружили древние артефакты, но преждевременная болезнь и смерть монаха помешали дальнейшим исследованиям. Страх затянулся, остановив любые попытки отыскать исторические сокровища.

Рао также рассказал, что это священное место является частью общины уже более 100 лет. В прошлом монах и его ученики когда-то нашли здесь древние артефакты. К сожалению, монах заболел и вскоре умер, что вызвало страх среди жителей села, которые с тех пор воздерживались от раскопок в поисках артефактов.

Совместный проект реконструкции привел к открытию многочисленных древних артефактов. Сейчас кафедра изобразительного искусства изучает эти предметы и место, чтобы проверить их историческую ценность.

Значение этого открытия привлекло внимание Департамента изобразительных искусств в Чиангмае. Специалисты сейчас осматривают древние артефакты и место, чтобы определить их историческую ценность.

Находки дают увлекательный взгляд на богатую историю региона и выделяют духовную ценность этого места для местной общины.

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