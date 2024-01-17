Извержение в черной дыре спровоцировало появление "космической окаменелости": чем важно открытие

Гигантские облака холодного газа пронеслись через спиральную галактику, после извержения в сверхмассивной черной дыре, которое произошло 5 млн лет назад.

Ученые из NASA обнаружили потрясающую "космическую окаменелость", которая образовалась в результате извержения в сверхмассивной черной дыре, произошедшее 5 млн лет назад. Это открытие дает важную информацию о том, как центральные черные дыры влияют на эволюцию галактик, пишет Space.

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Ученые использовали космические телескопы XMM-Newton и Чандра для того, чтобы обнаружить облака холодного газа в спиральной галактике NGC 4945, расположенной на расстоянии 13 млн световых лет от нас. Этот газ прошел через всю галактику, после того, как вырвался из окрестностей центральной сверхмассивной черной дыры. Масса этого объекта в 1,6 млн раз больше массы Солнца и его деятельность создает активное ядро галактики.

Хотя у большинства галактик в центре есть сверхмассивные черные дыры, не все они настолько сильно поглощают материю, чтобы создавать очень яркие активные ядра галактик. Но в спиральной галактике NGC 4945 есть активное ядро и свет таких ядер часто может затмить собой свет всех звезд в галактиках. Сами черные дыры не создают свет, он излучается быстро вращающимся материалом, который кружит вокруг черной дыры. Также черные дыры могут выпускать мощные струи частиц из своих аккреционных дисков (именно здесь вращается материя), а еще создавать мощные облака газа и пыли.

Сами черные дыры не создают свет, он излучается быстро вращающимся материалом, который кружит вокруг черной дыры. Также черные дыры могут выпускать мощные струи частиц из своих аккреционных дисков (именно здесь вращается материя), а еще создавать мощные облака газа и пыли Фото: NASA

В галактике NGC 4945 происходит бурное образование новых звезд. Ученые подсчитали, что здесь каждый год появляется 18 похожих на Солнце звезд, что в 3 раза больше, чем появляется в Млечном Пути. В основном много звезд рождается в центре галактики.

Ученые обнаружили облака холодного газа, которые вырвались во время извержения в аккреционном диске центральной черной дыры примерно 5 млн лет назад и пронеслись через всю галактику. Эти облака могли спровоцировать интенсивный период звездообразования в NGC 4945. То есть, газ, вырвавшийся из окрестностей черной дыры по сути является сырьем для создания новых звезд.

В галактике NGC 4945 (на фото) происходит бурное образование новых звезд. Ученые подсчитали, что здесь каждый год появляется 18 похожих на Солнце звезд, что в 3 раза больше, чем появляется в Млечном Пути Фото: ESO

Новое открытие поможет ученым лучше понять, как центральные сверхмассивные черные дыры влияют на окружающую среду и направляют галактическую эволюцию. В частности, речь идет о появлении новых звезд.

По словам ученых, существуют доказательства того, что черные дыры в некоторых галактиках играют важную роль в определении истории звездообразования. И это еще одно такое доказательство. Авторы исследования говорят, что они нашли "галактическую окаменелость", которую даже не предполагали обнаружить, но скорее всего таких объектов будет найдено много. Теперь ученые продолжат наблюдать за галактикой NGC 4945 и будут искать другие подсказки, показывающие, как центральная черная дыра влияет на эволюцию галактики.

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