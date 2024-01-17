Монстр на камнях. "Безликое морское чудовище", выброшенное на берег, озадачило ученых (фото)

Исследователи так и не смогли разгадать, кому из морских обитателей могли бы принадлежать эти загадочные останки, найденные на пляже в Йоркшире.

Останки загадочного "безликого морского чудовища" были найдены на пляже в Йоркшире и поставили в тупик исследователей по всему миру — ученые так и не смогли определить, кому могут принадлежать останки, пишет Daily Mail.

Кэролайн Пиндар исследовала каменные бассейны в Хейберн-Уайке в Северном Йоркшире, когда заметила нечто любопытное: среди камней на пляже, где отступал прилив было много пены. На расстоянии исследовательнице показалось, что это останки какого-то морского существа или выброшенные на берег рыболовные снасти — в этой местности нередко можно встретить подобный мусор. Однако все оказалось иначе.

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Исследовательница приблизилась к загадочному объекту на пляже и обнаружила, что это останки какого-то морского обитателя, выброшенного на берег. В длину существо достигало около 5 метров, однако идентифицировать его было чрезвычайно трудно.

Загадочное безликое морское животное размером с три женщины поставило экспертов в тупик Фото: Caroline Pindar

По словам Кэролайн Пиндар, останки сильно разложились: кости торчали из кожи, а с одной стороны даже виднелись комочки жира. Существо казалось сгорбленным, а обнаженные кости напоминали нечто, вроде бивней. В то же время ни голова, и хвост не были видны, а вокруг стоял невероятный запах разложения.

На фото видно, что загадочное морское существо, вероятно, было покрыто пятнистой белой кожей, тягучей по текстуре. Однако 61-летняя Кэролайн так и не смогла определить, кому бы могли принадлежать останки. В результате исследовательница поделилась фото в специализированной группе по морской жизни в Интернете.

Похоже на гнилые останки более крупного китообразного Фото: Caroline Pindar

Эксперты так и не смогли прийти к единой мысли. Некоторые предположили, что перед ними останки моржа, так как торчащие кости напоминают бивни. В то же время другие, основываясь на невероятных размерах существа, пришли к выводу, что на фото изображены останки полосатика, а торчащие кости — кости его левого грудного плавника. Другие эксперты также предположили, что останки могут принадлежать тюленю или очень крупному дельфину.

Далее фото изучили эксперты Британской программы по исследованию выброшенных на берег китообразных, однако они также не смогли найти ответ на этот вопрос — вид погибшего морского животного все еще остается неопознанным.

Некоторые предполагают, что останки принадлежат полосатику Фото: Caroline Pindar

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