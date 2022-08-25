Самый нежный гигант в океане. Ученые подтвердили, что в Китае вымерли дюгони

Исследователи объявили, что это редкое животное, напоминающее чем-то ламантина, исчезло из китайских прибрежных вод.

Дюгони — уникальные морские гиганты. Их вес достигает 500 килограммов, а визуально и поведением они схожи с ламантинами, но обладают хвостами, как у китов. Ученые в шутку называют представителей этого вида самыми нежными гигантами в океане — причиной тому их добродушный нрав, пишет BBC.

Ученые из Китайской академии наук исследовали все известные места обитания дюгоней и пришли к выводу, что уникальные морские гиганты вымерли в этом регионе.

Исследователи обнаружили, что за последние 22 года нет ни одной задокументированной встречи с дюгонями. Более того, группа ученых опросила жителей прибрежных регионов, расположенных поблизости от мест обитания дюгоней. Из почти 800 опрошенных человек лишь трое заявили, что видели морских гигантов в последние пять лет, остальные же не встречали дюгоней с 2000 года.

Такие неутешительные свидетельства побудили ученых признать уникальных морских гигантов функционально вымершим видом в Китае. К счастью эти добродушные гигантские ленивцы все еще обитают в других уголках земного шара — но с каждым годом их становится все меньше.

[ + – ] Дюгони очень добродушные гиганты. Фото: Patrick Louisy

Сегодня дюгоней можно встретить в 37 регионах Тропиков. Но промышленное рыболовство и изменения климата, повлекшее исчезновения некоторых видов водорослей, поставили этих уникальных морских гигантов в список "уязвимых". Кроме того, в XX веке эти добродушные тяжеловесы значительно пострадали от рук людей — из-за шкуры, мяса и костей они считались лакомым уловом.

Отметим, что дюгони уникальные не только своим весом и добродушным характером, они также являются единственными морскими млекопитающими-вегетарианцами. Именно поэтому дюгони страдают из-за исчезновения водорослей вблизи берегов, где они и обитают.

Кстати, ученые считают, что именно дюгони вдохновили рыбаков на создание сказок о русалка и сиренах.

Напомним, ранее Фокус писал о дельфине, который не обладает таким покладистым характером, как дюгони, этот дельфин-задира несколько месяцев терроризировал отдыхающих в Японии.