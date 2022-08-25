Найніжніший гігант у океані. Вчені підтвердили, що в Китаї вимерли дюгоні

Дослідники оголосили, що ця рідкісна тварина, що нагадує чимось ламантина, зникла з китайських прибережних вод.

Дюгоні — унікальні морські гіганти. Їхня вага досягає 500 кілограмів, а візуально та поведінкою вони схожі на ламантинів, але мають хвости, як у китів. Учені жартома називають представників цього виду найніжнішими гігантами в океані — причиною цього є їхня добродушна вдача, пише BBC.

Учені з Китайської академії наук дослідили всі відомі місця проживання дюгонів і дійшли висновку, що унікальні морські гіганти вимерли в цьому регіоні.

Дослідники виявили, що за останні 22 роки немає жодної задокументованої зустрічі з дюгонями. Крім того, група вчених опитала жителів прибережних регіонів, розташованих поблизу місць проживання дюгонів. Із майже 800 опитаних людей лише троє заявили, що бачили морських гігантів за останні п'ять років, решта ж не зустрічала дюгонів із 2000 року.

Такі невтішні свідчення спонукали вчених визнати унікальних морських гігантів функціонально вимерлим виглядом у Китаї. На щастя, ці добродушні гігантські лінивці все ще живуть в інших куточках земної кулі — але з кожним роком їх стає все менше.

[ + – ] Дюгоні дуже доброзичливі гіганти Фото: дюгонь

Сьогодні дюгонів можна зустріти в 37 регіонах тропіків. Але промислове рибальство та зміни клімату, що спричинили зникнення деяких видів водоростей, поставили цих унікальних морських гігантів у список "вразливих". Крім того, у XX столітті ці добродушні важкоатлети значно постраждали від рук людей — через шкуру, м'ясо та кістки вони вважалися ласим уловом.

Зазначимо, що дюгоні унікальні не лише своєю вагою та добродушним характером, вони також є єдиними морськими ссавцями-вегетаріанцями. Саме тому дюгоні страждають через зникнення водоростей поблизу берегів, де вони й мешкають.

До речі, вчені вважають, що саме дюгоні надихнули рибалок на створення казок про русалок і сирен.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дельфіна, який не має такого поступливого характеру, як дюгоні, цей дельфін-задира кілька місяців тероризував відпочивальників у Японії.