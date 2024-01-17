Пошли против эволюции. Миллионы лет назад лягушки утратили зубы, но затем вернули их вновь

Исследователи считают, что в процессе развития лягушки не менее двух десятков раз теряли зубы, но затем возвращали их вновь.

У лягушек чрезвычайно сложная история с зубами в ходе эволюции они теряли их более 20 раз, а затем возвращали вновь. Так есть ли у лягушек зубы сегодня? Ответ — да, но то, где они находятся и как используются земноводными, зависит от конкретного вида, пишет IFLScience.

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Есть ли у лягушек зубы?

По словам исследователей, науке известен лишь один вид лягушек, имеющий настоящие зубы на обеих челюстях — это крупная сумчатая лягушка Gastrotheca guentheri. Этот вид впервые был описан еще в 1882 году.

Чтобы считаться "настоящими зубами", кости во рту должны иметь дентин и эмаль, однако сложность заключается в том, что зубы лягушек, как правило, размером с песчинку, что весьма усложняет обнаружение. Еще одной помехой на пути к выявлению настоящих зубов у Gastrotheca guentheri стало то, что долгое время они считались вымершими в своей естественной среде обитания в облачных лесах Колумбии и Эквадора.

К счастью, эти удивительные существа, несущие икру в задней сумке и вылупляющиеся как лягушки, а не головастики, не вымерли. Ученые смогли провести компьютерную томографию представителям вида и выявили, что их верхний и нижний наборы зубов действительно содержат дентин и эмаль.

Открытие оказалось весьма неожиданным, так как к моменту эволюции этого вида у земноводных уже не наблюдалось настоящих зубов в течение миллионов лет. К слову, это также поставило под сомнение идею о том, что если сложный признак был утерян в ходе эволюции, он больше не может вернуться к виду.

Как выглядят зубы лягушек?

Предполагается, что G. Guentheri — единственная лягушка с полным ртом настоящих зубов. Однако существует множество других видов, у которых зубы встречаются на верхней челюсти, а порой их также можно встретить на небе земноводного.

У саблезубых лягушек есть верхнечелюстные зубы и странные клыкообразные выступы, торчащие на нижней челюсти Однако фактически клыки не являются настоящими зубами, так как им не хватает дентинно-эмалиевой структуры настоящих зубов. Кроме того, эти зубы вырастают у земноводных всего один раз и теряются в ходе их жизни.

Верхнечелюстные зубы Ceratophrys cranwelli в верхней части статьи Фото: Wikimedia Commons

Зачем лягушкам зубы?

Лягушки не используют свои зубы для защиты. Порой они могут задействовать их во время травматического спаривания. В то же время исследования эволюционной потери и приобретения показали, что в большинстве своем лягушки используют зубы во время питания.

По словам кандидата наук в университете биологического факультета Флориды в Музей Флориды Дэниела Палуха, наличие зубов позволяет лягушкам захватывать и удерживать добычу. Впрочем, миллионы лет эволюции показывают, что порой сильно модифицированный язык лягушек играет в этом вопросе куда более важную роль.

Можем ли мы увидеть зубы лягушки?

Вероятнее всего — нет. Увы, длина зубов лягушки, как правило, составляет менее миллиметра, а потому невооруженным глазом человеку будет достаточно сложно их рассмотреть в пасти земноводного, даже если нам удастся словить лягушку и заглянуть ей прямо в рот.

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