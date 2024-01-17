В меху и броне: ученые обнаружили нечто удивительное под кожей розовых сказочных броненосцев (фото)

Удивительные существа привлекли внимание исследователей своей особенной кожей, не встречающейся ни у одного другого млекопитающего.

Плащеносные броненосцы (Chlamyphorus truncatus), также известные, как розовые сказочные броненосцы считаются самым маленьким видом броненосцев — они достигают всего 15 сантиметров в длину. Однако не только это привлекло внимание исследователей: ученые также обнаружили, что эти удивительные броненосцы обладают уникальной двойной кожей, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые из Аргентинского национального совета по научным и техническим исследованиям провели микроскопическую анатомию срезов плащеносных броненосцев с остеодермами — костными пластинками, встроенными в кожу, а также без них. В результате ученые обнаружили удивительный второй слой кожи под спинным щитом животного.

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По словам ведущего автора исследования Сисилии Крмпотик, это кажется весьма странным, однако они с командой обнаружили, что розовые сказочные броненосцы в действительности обладают двумя слоями кожи. Наружный слой кожи представляет собой ороговевшие чешуйки, тогда как остеодермы действуют как мантия или покрытие внутреннего слоя, также имеющего обильный тонкий мех. Ученые также пришли к выводу, что эта двойная кожа является совершенно особенной среди других видов млекопитающих.

Отметим, что у 19 других видов броненосцев, известных науке, имеется лишь один слой кожи, покрытый чешуей и остеодермами, образующими броню животных. Авторы исследования предполагают, что 100-граммовые животные, вероятно, развили эту удивительную особенность миллионы лет назад в ответ на изменение климата: условия стали более засушливыми и им пришлось переместиться под землю.

Розовые сказочные броненосцы родом из центральной Аргентины, где обитают в норах, вырытых своими огромными когтями. Предполагается, что представители этого вида питаются в основном муравьями, а также другими крохотными насекомыми.

Ученые также признают, что этот вид все еще является мало изученным. Проблема заключается в том, что большинство особей, извлеченных из привычной среды обитания и помещенных в неволю, погибли в считанные дни.

Как правило, защитный доспех этих животных состоит из двух частей:

первый щит защищает голову;

спиной щит закрывает остальную часть тела (делится на грудной и тазовый щитов, при этом первый состоит из ряда подвижных полос, которые позволяют животному сохранить гибкость). Панцирь служит как для защиты от потенциальных хищников, так и для поддержки подземного образа жизни животного.

Впрочем, каким бы уникальным ни был покров тела броненосца, он похож на покров других подземных млекопитающих и имеет очень гибкие волосы, которые, кажется, помогают ему перемещаться по подземным туннелям.

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