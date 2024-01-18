Телескоп Уэбб обнаружил инопланетян: эксперты опровергают появившиеся слухи

Как это часто бывает, есть основания для скептицизма в вопросе об обнаружении внеземной жизни.

Ранее в январе в британском журнале The Spectator появилась статья с вызывающим удивление названием "Мы только что открыли инопланетян?". В ней говорится, что ученые собираются получить веские доказательства наличия внеземной жизни на далекой экзопланете. Но эксперты опровергают эти слухи, пишет Futurism.

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В статье представлены высказывания британского астронавта Тима Пика, который предположил, что телескоп Уэбб уже нашел доказательства существования внеземной жизни, но ученые не хотят публиковать или подтверждать эти результаты, пока не будут в этом полностью уверены. Также в статье представлены высказывания британского астрофизика Бекки Сметерст, которая считает, что очень скоро будут представлены убедительные доказательства существования биосигнатуры в атмосфере далекой экзопланеты.

Действительно, космический телескоп Уэбб начал делать некоторые чрезвычайно интересные наблюдения, которые представляют большой интерес для астробиологов. Но, как всегда, есть основания для скептицизма по поводу вышеуказанных заявлений.

Действительно, космический телескоп Уэбб начал делать некоторые чрезвычайно интересные наблюдения, которые представляют большой интерес для астробиологов Фото: NASA

В то же время, Сметерст, которую цитирует The Spectator, после выхода статьи заявила, что она высказала просто предположение о том, что в этом году появится заявление о биосигнатуре, обнаруженной в атмосфере экзопланеты.

"Переход от потенциальной биосигнатуры к полноценным инопланетянам просто смешен. Под биосигнатурой мы понимаем крошечную молекулу в атмосфере экзопланеты, которую мог бы обнаружить телескоп Уэбб", — говорит Сметерст.

По словам астрофизика Джонатана О'Каллагана, утверждения, представленные The Spectator маловероятны по ряду причин. Дело в том, что телескоп Уэбб не изучает ни одну каменистую планету достаточно подробно, чтобы найти биосигнатуры.

Существует также вопрос с компетентностью экспертов, которых цитирует The Spectator — это астронавт, астрофизик и инженер-механик. Никто из них не является астробиологом и не обладает каким-либо опытом в поисках внеземной жизни.

Но это не значит, что телескоп Уэбб еще не предоставил данные, которые могли бы, если исследование подтвердит их, действительно предполагать наличие реальной биосигнатуры инопланетян. Наиболее заметными из них являются наблюдения за планетой K2-18b, расположенной в 120 световых годах от Земли и находящейся в зоне обитаемости своей звезды. В атмосфере этой планеты были обнаружены следы наличия диметилсульфида, который на Земле производят только живые организмы. Но это химическое соединение могло возникнуть и без участия живых организмов на далекой планете.

Но это не значит, что телескоп Уэбб еще не предоставил данные, которые могли бы, если исследование подтвердит их, действительно предполагать наличие реальной биосигнатуры инопланетян. Наиболее заметными из них являются наблюдения за планетой K2-18b, расположенной в 120 световых годах от Земли и находящейся в зоне обитаемости своей звезды Фото: The Conversation

"Ожидается, что наблюдения телескопа Уэбб могут привести к первоначальному выявлению потенциальных биосигнатур, которые могут сделать обитаемость данной экзопланеты более или менее вероятной. Но нужны дополнительные наблюдения", — говорит Книколь Колон, ученый из миссии телескопа Уэбб.

"Весь этот шум разразился из-за того, что троих научных комментаторов спросили: "Что интересного произойдет в 2024 году?", и мы хотели дать захватывающий ответ. Насколько мне известно, никаких обнаружений внеземной жизни нет", — говорит Сметерст.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что инопланетян можно найти только на планетах, которые вращаются вокруг старых звезд.