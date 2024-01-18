Ледниковый щит Гренландии потерял невероятное количество льда: достаточно для катастрофы (фото)

Исследователи подсчитали точное количество льда, утерянное вторым по величине ледовым покровом в мире за последние 40 лет.

2023 год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений, более того, средняя температура Земли уже достигла такого уровня, что ученым недостаточно красного цвета для обозначения жары. На фоне этого потеря льда ледниковыми щитами Земли выглядит весьма пугающе, ведь способна дестабилизировать всю климатическую систему планеты, которая и так еда держится, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Лаборатории реактивного движения NASA обнаружили, что человечество, вероятно, недооценило таяние ледяных щитов планеты. В ходе исследования ученые проанализировали более 230 000 спутниковых изображений ледникового щита Гренландии, чтобы измерить, как менялся его ледовый покров ежемесячно в течение последних 40 лет.

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Команда обнаружила, что с 1985 года ледниковый щит Гренландии потерял невероятные 5 091 квадратный километр льда. Для сравнения, площадь утерянного льда более чем в 3 раза превышает площадь Лондона. Однако даже не это самое страшное: ученые также обнаружили, что с 1990-х годов разрушение ледникового щита лишь ускоряется.

На этом графике показано, как ледник Якобсхавн отступил с 1985 года Фото: Chad Greene

Авторы исследования также отмечают, что предыдущие оценки потери морского льда ледникового щита Гренландии существенно недооценили — в целом не было учтено около 20% отступления ледника. Команда отмечает, что такой потери льда достаточно, чтобы дестабилизировать океанские течения, погодные условия, земные экосистемы и даже глобальную продовольственную безопасность.

Отметим, что ранее ледниковый щит Гренландии оставался относительно стабильным, однако с января 2000 года его площадь неумолимо сокращается приблизительно на 218 квадратных километров ежегодно. Подробнее:

ледник Захари-Исстрема потерял 980 квадратных километров или 160 гигатонн льда;

ледник Якобсхавн Исбре — 188 квадратных километров или 88 гигатонн льда;

ледник Каджуттап Сермия — вырос на 1,4 квадратных километра.

По словам эксперта по спутникам Чада Грина, изучая спутниковые снимки, он с коллегами заметил, что лед теряется значительно быстрее, чем считалось ранее. Авторы исследования настаивают, что в современных оценках не были учтены потери более 1000 гигатонн льда. Также предполагается, что ежегодно ледовый щит Гренландии теряет около 43 триллионов килограммов льда, которые не были учтены в предыдущих исследованиях.

На этом графике показано совокупное изменение массы, вызванное отступлением ледников с 1985 года Фото: Chad Greene

Земные ледники растут зимой и сокращаются летом, однако ситуация такова, что с 1990-х годов летние потери становятся все больше — в результате ледники попросту не способны восстановиться в холодные месяцы. Также ученые обнаружили, что ледники, которые демонстрировали самые большие сезонные колебания, также и больше всего отступили за последние четыре десятилетия. В результате ученые предположили, что сезонные колебания, вероятно, можно рассматривать как предиктор долгосрочного отступления.

Предполагается, что разрушение Гренландского ледникового щита вряд ли сильно поспособствует повышению уровню моря, однако оно может оказать сильнейшее влияние на океанские течения. Утрата ледникового щита, вероятно, сделает земные океаны недостаточно солеными, в результате чего течения попросту не смогут возникать.

Эти графики показывают, сколько льда потерялось с 1985 года Фото: Chad Greene

Ранее Фокус писал о том, что ледяной щит Гренландии растает несмотря ни на что: к 2100 году уровень моря поднимется на 27 см.