Земля в Исландии готова вновь разверзнуться: вулкан готовится к новому извержению

Исследователи полагают, что опасный исландский район вновь активизировался — портовый городок Гриндавик оказался в опасном положении.

В конце прошлого года исландский портовый город Гриндавик с населением около 4 000 жителей, оказался под угрозой смертельной опасности — под ним пробудился разлом, дремлющий последние 800 лет. Местные власти были вынуждены эвакуировать местное население во избежание человеческих жертв, пишет Live Science.

К концу декабря сейсмическая активность в этом регионе затихла, пока 14 января извержение не повторилось. Теперь исследователи Исландского метеорологического бюро (IMO) предполагают, что "район вновь активизировался" и исландский вулкан готовится к новому извержению.

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Ученые предупреждают, что извержение вулкана в Исландии сегодня выглядит "как неизбежное": магма продолжает накапливаться и двигаться по "коридору", расположенному под Гриндевиком. Кроме того ученые заметили, что земля вокруг Сварценги, что примерно в 4 километрах к северу от портового городка, продолжает подниматься. Эксперты считают, такие события предвестниками того, что вулканический импульс, вероятно, еще не закончился.

Исследователи из IMO отмечают, если бы накопление магмы в недрах Земли прекратилось, земля вокруг Сварценги начала бы оседать. Однако этого не происходит, а потому ученые полагают, что магма продолжает накапливаться под поверхностью. Кроме того наблюдения показывают, что земля также продолжает деформироваться и в самом Гриндавике — ученые замечают все больше новых трещин, а старые становятся только шире.

По словам доцента кафедры вулканологии и информирования о рисках Портсмутского университета в Великобритании Кармен Соланы, исходя из всех вышеперечисленных событий, сохраняется риск открытия еще одной трещины и выплескивания лавы на поверхность. Ученые также пришли к выводу, что после некоторого затишья район возобновил свою активность.

В то же время ученые признают: до сих пор неизвестно, что произойдет дальше, но ситуация определенно остается нестабильной. Все три трещины, существующие сегодня, фактически являются частью одной и той же системы под поверхностью. Если магма продолжит накапливаться и продвигаться тоннелями под Гриндавиком и дальше, вероятно, трещин может стать лишь больше.

Ученые также заметили, что на каждом из предыдущих извержений в Исландии, лава прекращала течь в течение нескольких дней, а затем, вероятно, цикл запускался снова. По словам профессора вулканологии в Университете Исландии Торвалдура Тордарсона, вероятно, сегодня мы наблюдаем повторяющееся событие, однако никто не моет сказать, сколько оно может продлиться. Основная проблема заключается в том, что ученые до сих пор не могут определить места прорывов — это произойдет в самых слабых точках, однако ситуация слишком быстро меняется, чтобы их можно было прогнозировать.

Ранее Фокус писал о том, что пробуждение вулкана в Исландии станет началом 500-летнего цикла.