Открытая рана на теле Земли. Исландский разлом пробудился спустя 800 лет спокойного сна

Исследователи полагают, что период активности ранее дремлющего разлома может продлить от нескольких лет до нескольких десятилетий.

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Рыбацкий городок Гриндавик оказался в эпицентре пробуждения давно дремлющей линии разлома, проходящей под Исландией. Еще в прошлом месяце местные власти эвакуировали местное население из-за угрозы извержения в конце 2023 года. С тех пор вулканическая активность ослабла, пока 14 января светящаяся лава вновь не вырвалась на поверхность земли, пишет Science Alert.

В прошлое воскресенье, 14 января, в Гриндавике, расположенном к юго-западу от столицы Рейкьявика, произошло извержение магмы — в зоне риска оказались несколько жилых домов. Ранее ученые уже заявили о том, что остров расположен на Срединно-Атлантическом хребте — трещине на дне океана, разделяющий Евразийскую и Северо-Американскую тектоническую плиты. Именно это расположение и стало причиной того.

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Исследователи отмечают, что воскресное извержение магмы, охватившее дома в рыбацком порту, стало пятым за последние три года на полуострове Рейкьянес, где ранее не наблюдалось ни одного извержения. Теперь ученые считают, что эти извержения являются подтверждением того, что давно дремлющая линия разлома, проходящая под Исландией, проснулась — это угрожает извержением лавы.

По словам вулканолога из французского Института физики Земли в Париже Патрика Алларда, последние 800 лет разлом находился в состоянии относительного перерыва и полного прекращения поверхностной активности. Однако теперь исследователи считают, что мы вошли в новый эпизод разделения плит. Эксперты считают, что эта новая "стадия жизни разлома" может продлиться от нескольких лет до нескольких десятилетий.

Аллард отмечает, что первые признаки были замечены учеными еще до первого извержения на полуострове: в 2021 году исследователи заметили, что земля искажается, а магма поднимается из недр Земли и просачивается в область на глубине от 3 до 10 километров под поверхностью планеты. Когда магма пузырилась вверх через трещины в недрах планеты, начали происходить землетрясения.

Отметим, что два последних извержения на полуострове оба угрожали Гриндавику — ученые отмечают, что они были кратковременными и им предшествовала небольшая сейсмическая активность. По словам Алларда, это свидетельствует о том, что "магма находится близко к поверхности" и готова извергнуться. Впрочем, ученые считают, что извержения не будут масштабными.

В то же время ученые отмечают, что эта "хрупкая линия разлома", вероятно продолжит оставаться проблемой для местных жителей. В зоне риска окажутся не только жители портового городка, но также геотермальная электростанция Сварценги, обеспечивающая электричеством около 30 000 местного населения.

В результате извержений также пострадал местный туристический бизнес: местный геотермальный курорт Голубая лагуна была закрыта. Исследователи также обнаружили, что город Гриндавик был возведен на потоках остывшей лавы около 800 лет назад. Также ученые заметили, что перед предыдущими двумя извержениями было мало сейсмических предупреждений, а потому исследователи полагают, что следующее извержение, увы, также не будет ознаменовано какими-либо продолжительными "сейсмическими знаками".

Ранее Фокус писал о том, что пробуждение вулкана в Исландии станет началом многовекового цикла: 500 лет извержений на Земле.