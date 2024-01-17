Відкрита рана на тілі Землі. Ісландський розлом прокинувся через 800 років спокійного сну

Дослідники вважають, що період активності розлому, який раніше дрімав, може продовжити від кількох років до кількох десятиліть.

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Рибальське містечко Гріндавік опинилося в епіцентрі пробудження давно сплячої лінії розлому, що проходить під Ісландією. Ще минулого місяця місцева влада евакуювала місцеве населення через загрозу виверження наприкінці 2023 року. Відтоді вулканічна активність ослабла, поки 14 січня лава, що світиться, знову не вирвалася на поверхню землі, пише Science Alert.

Минулої неділі, 14 січня, у Гріндавіку, розташованому на південний захід від столиці Рейк'явіка, сталося виверження магми — у зоні ризику опинилися кілька житлових будинків. Раніше вчені вже заявили про те, що острів розташований на Серединно-Атлантичному хребті — тріщині на дні океану, що розділяє Євразійську і Північно-Американську тектонічну плити. Саме це розташування і стало причиною того.

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Дослідники зазначають, що недільне виверження магми, що охопило будинки в рибальському порту, стало п'ятим за останні три роки на півострові Рейк'янес, де раніше не спостерігалося жодного виверження. Тепер учені вважають, що ці виверження є підтвердженням того, що давно спляча лінія розлому, що проходить під Ісландією, прокинулася — це загрожує виверженням лави.

За словами вулканолога з французького Інституту фізики Землі в Парижі Патріка Алларда, останні 800 років розлом перебував у стані відносної перерви та повного припинення поверхневої активності. Однак тепер дослідники вважають, що ми увійшли в новий епізод поділу плит. Експерти вважають, що ця нова "стадія життя розлому" може тривати від кількох років до кількох десятиліть.

Аллард зазначає, що перші ознаки були помічені вченими ще до першого виверження на півострові: 2021 року дослідники помітили, що земля спотворюється, а магма підіймається з надр Землі й просочується в область на глибині від 3 до 10 кілометрів під поверхнею планети. Коли магма пузирилася вгору через тріщини в надрах планети, почали відбуватися землетруси.

Зазначимо, що два останні виверження на півострові обидва загрожували Гріндавіку — науковці наголошують, що вони були короткочасними і їм передувала невелика сейсмічна активність. За словами Алларда, це свідчить про те, що "магма перебуває близько до поверхні" і готова вивергнутися. Утім, учені вважають, що виверження не будуть масштабними.

Водночас науковці зазначають, що ця "тендітна лінія розлому", ймовірно, і надалі залишатиметься проблемою для місцевих жителів. У зоні ризику опиняться не тільки жителі портового містечка, а й також геотермальна електростанція Сварценгі, що забезпечує електрикою близько 30 000 місцевого населення.

Унаслідок вивержень також постраждав місцевий туристичний бізнес: місцевий геотермальний курорт "Блакитна лагуна" було закрито. Дослідники також виявили, що місто Гріндавік було зведене на потоках остиглої лави близько 800 років тому. Також вчені помітили, що перед попередніми двома виверженнями було мало сейсмічних попереджень, а тому дослідники вважають, що наступне виверження, на жаль, також не буде ознаменоване будь-якими тривалими "сейсмічними знаками".

Раніше Фокус писав про те, що пробудження вулкана в Ісландії стане початком багатовікового циклу: 500 років вивержень на Землі.