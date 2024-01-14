Виверження вулкана в Ісландії: лава майже дісталася житлових будинків (фото, відео)

У влади є побоювання, що потоки розпеченої лави можуть пошкодити міську інфраструктуру, зокрема труби опалення та водопостачання.

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Виверження вулкана почалося на північ від ісландського міста Гріндавік у неділю, 14 січня, близько восьмої години ранку. Напередодні було зафіксовано серію інтенсивних невеликих землетрусів. Влада евакуювала жителів міста минулої ночі й оголосила режим надзвичайної ситуації, повідомляє видання RÚV.

Повідомляється, що гора Торбйорн змістилася на 20 сантиметрів на захід. У місті відключено електрику, щоб унеможливити вплив на електростанцію.

Згідно з останньою інформацією Ісландського метеорологічного бюро, лава тече в бік Гріндавіка і перебуває за 450 метрів від будинків на північній околиці міста. У влади є побоювання, що потоки розпеченої лави можуть пошкодити міську інфраструктуру.

Ця оцінка ґрунтується на вимірах із гелікоптера берегової охорони, який разом із науковцями пролітав над осередками виверження. Цивільна оборона поділилася фотографіями з вертольота в соціальних мережах.

Цивільна оборона поділилася фотографіями з вертольота

Бенедикт Офейгссон, геофізик Ісландського метеорологічного управління, каже, що під тиском лави тріщина, як очікується, розширюватиметься. Потім сила виверження зменшиться і вийде два-три активних кратери.

"Можливо, це одне з найгірших місць, де може статися виверження, і воно наражає Гріндавік на небезпеку, якщо виверження продовжиться", — вважає вулканолог Торвальдур Тордарсон.

Тріщина, що відкрилася, розташована в тому самому місці, де сталося виверження 2500 років тому. На думку фахівців, виверження, що почалося сьогодні вранці, може тривати протягом наступних десяти-дванадцяти років.

Ситуацію в районі виверження відстежують кілька камер відеоспостереження в режимі реального часу:

Ситуація в районі виверження в режимі реального часу

Нагадаємо, 45 вулканів прокидаються і вивергаються по всьому світу. Вулканічна активність спостерігається по всій земній кулі від Ісландії до Італії, дехто побоюється, що ці події можуть бути провісниками катастрофи.

Раніше Фокус писав, що пробудження вулкана в Ісландії стане початком багатовікового циклу і на нас чекають 500 років вивержень по всій планеті. Дослідники вважають, що виверження вулкана на півострові Рейкьянес є лише частиною 1000-річного вулканічного циклу.