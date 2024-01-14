Извержение вулкана в Исландии: лава почти добралась жилых домов (фото, видео)

У властей есть опасения, что потоки раскаленной лавы могут повредить городскую инфраструктуру, в частности трубы отопления и водоснабжения.

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Извержение вулкана началось к северу от исландского города Гриндавик в воскресенье, 14 января, около восьми часов утра. Накануне была зафиксирована серия интенсивных небольших землетрясений. Власти эвакуировали жителей города прошлой ночью и объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает издание RÚV.

Сообщается, что гора Торбьорн сместилась на 20 сантиметров к западу. В городе отключено электричество, чтобы исключить воздействие на электростанцию.

Согласно последней информации Исландского метеорологического бюро, лава течет в сторону Гриндавика и находится в 450 метрах от домов на северной окраине города. У властей есть опасения, что потоки раскаленной лавы могут повредить городскую инфраструктуру.

Эта оценка основана на измерениях с вертолета береговой охраны, который вместе с учеными пролетал над очагами извержения. Гражданская оборона поделилась фотографиями с вертолета в социальных сетях.

Гражданская оборона поделилась фотографиями с вертолета

Бенедикт Офейгссон, геофизик Исландского метеорологического управления, говорит, что под давлением лавы трещина, как ожидается, будет расширяться. Затем сила извержения уменьшится и получится два-три активных кратера.

"Возможно, это одно из худших мест, где может произойти извержение, и оно подвергает Гриндавик опасности, если извержение продолжится", – считает вулканолог Торвальдур Тордарсон.

Открывшаяся трещина находится в том же месте, где произошло извержение 2500 лет назад. По мнению специалистов, извержение, начавшееся сегодня утром, может продлится в течение следующих десяти-двенадцати лет.

Ситуацию в районе извержения отслеживают несколько камер видеонаблюдения в режиме реального времени:

Ситуация в районе извержения в режиме реального времени

Напомним, 45 вулканов пробуждаются и извергаются по всему миру. Вулканическая активность наблюдается по всему земному шару от Исландии до Италии, некоторые опасаются, что эти события могут быть предвестниками катастрофы.

Ранее Фокус писал, что пробуждение вулкана в Исландии станет началом многовекового цикла и нас ждут 500 лет извержений по всей планете. Исследователи считают, что извержение вулкана на полуострове Рейкьянес является лишь частью 1000-летнего вулканического цикла.