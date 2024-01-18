Простой тест на психопата: ученые советуют обратить внимание на длину пальцев

Исследователи считают, что открыли простой способ идентифицировать психопата в реальном мире — много усилий не потребуется.

В течение многих лет психопаты фигурировали во многих фильмах, книгах и телесериалах. Порой казалось, что их чрезвычайно сложно раскусить в реальном мире, но теперь исследователи уверяют, что нашли максимально простой и действенный способ идентифицировать психопата, пишет Daily Mail.

Команда из Исследовательского центра Шарля-Ле Мойна сообщает о том, что им удалось получить веские доказательства того, что психопатия в действительности может иметь "биологические корни". В результате ученые считают, что определить психопата в действительности может быть достаточно просто — достаточно лишь взглянуть на их пальцы.

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Авторы исследования считают, что люди с психопатией являются весьма проблематичными в социальном отношении и могут вызывать проблемы, однако их поведение, вероятно, имеет "биологические корни и должно восприниматься как стратегия быстрой истории жизни". Ученые полагают, что наиболее склонны к психопатии люди, у которых безымянный палец длиннее указательного. Результаты данного исследования были опубликованы в Journal of Psychiatric Research.

В ходе исследования ученые изучили руки 80 реципиентов: у 44 был клинический диагноз расстройства, связанного с употреблением амфетамина, антисоциального расстройства личности (ASPD) или того и другого; 36 участников были совершенно здоровы.

Во время анализа ученые отсканировали правые руки участников, а затем подвергли их нескольким психологическим тестам, в том числе реципиенты прошли тест на определение типов личности Темной триады.

Если безімянній палец длиннее указательного, єто может свидетельствовать о психопатии Фото: Daily Mail

Результаты анализа показали четкую связь между антисоциальными чертами и безымянными пальцами, которые длиннее, чем указательные. Также была замечена связь с более высокими баллами в тесте Темной триады.

Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что на длину человеческих пальцев влияет количество тестостерона и эстрогена, воздействию которых подвергается ребенок еще в утробе матери. Более высокий уровень тестостерона приведет к более низкому соотношению безымянного и указательного пальца (2D:4D), более низкий уровень приводит к более высокому соотношению.

По словам ведущего автора исследования Сержа Бранда, они с коллегами полагают, что, чем больше у взрослого человека признаков психопатии, тем больше казалось, что он подвергался воздействию более высоких уровней концентрации тестостерона и более низких концентраций эстрогена в утробе матери.

В то же время ученые отмечают, что длинный безымянный палец не стоит воспринимать, как "приговор". Дело в том, что мужчины в целом подвергаются более высокой концентрации тестостерона в утробе матери, также в большинстве случаев они имеют более длинные безымянные пальцы из-за повышенного уровня тестостерона во время развития.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как распознать психопата и "темную личность".

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