Древнейший живой город Индии: ученые обнаружили поселение, которому несколько тысяч лет (видео)

Поселение, которое датируется 800 годом до н. э., выявило наличие семи культурных периодов. А потому полученные данные свидетельствуют о том, что "темный век" — это миф, и что культуры непрерывно существовали в регионе без полного уничтожения в течение последних 5500 лет.

Во время недавних раскопок в Ваднагаре, Индия, примерно в 900 км к юго-западу от Нью-Дели, исследователи из IIT Kharagpur, Археологической службы Индии (ASI), Лаборатории физических исследований (PRL), Университета Джавахарлала Неру (JNU) и Деканского колледжа раскопали поселение, которому 2800 лет, пишет Arkeonews.

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Это древнее поселение, которое можно проследить еще с 800 года до н. э., бросает вызов понятию "темного века" в регионе, предполагая, что культуры непрерывно процветали без полного уничтожения в течение последних 5500 лет. Раскопки обнаружили семь культурных периодов, проливающих свет на богатое историческое прошлое этого региона.

По словам исследователей, некоторые недавние радиоуглеродные датировки указывают на то, что поселению могло уже существовать 1400 лет до н. э., что соответствует поздней фазе Хараппского периода. Темный век, период между распадом цивилизации долины Инда и наступлением железного века, долгое время считался временем культурного упадка. Однако находки из Ваднагара ставят под сомнение этот нарратив.

Абхиджит Амбекар, археолог ASI и соавтор исследования, рассказал: "В нескольких глубоких траншеях обнаружили свидетельства семи культурных этапов (периодов), а именно: маурийского, индо-греческого, индо-скифского или Шака-Кшатрапского, Индуисты-Соланки, Султанат-Моголь (Ислам) до Гаеквада-Британского колониального правления, и история продолжается сейчас. Во время наших раскопок обнаружили один из древнейших буддийских монастырей".

Среди находок — гончарные изделия, медные, золотые, серебряные, железные предметы и причудливо оформленные браслеты. Монетные формы времен индо-греческого господства в Ваднагаре, в частности греческого царя Апполодота, дают представление об экономическом и политическом ландшафте того времени.

Исследователи отмечают, что Ваднагар выделяется как самый старый живой город в пределах одного укрепления, когда-либо раскопанный в Индии. Они добавляют, что древнейшее поселение в Ваднагаре основали около 800 г. до н. э., то есть еще до прихода буддизма и джайнизма. Хронология города простирается через правление Маурьев и завершается его падением около 150 г. до н. э.

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