Адский близнец Земли. NASA выбрало проект для исследования Венеры: полетит самолет (фото)

NASА выбрало интересный вариант для исследования Венеры и сбора образцов.

Если вы думает, что ад не существует, то вы ошибаетесь. Настоящим адом можно считать условия на Венере. Со средней температурой 450 градусов Цельсия, атмосферным давлением в 92 раза превышающим земное, и облаками из серной кислоты, Венера является самым враждебным миром в Солнечной системе. Неудивительно, почему космическим агентствам, было так трудно исследовать Венеру. Несмотря на это, существует много предложений, которые касаются аппаратов, способных выжить в адских условиях Венеры достаточно долго, чтобы выполнить миссию по сбору образцов, пишет Universe Today.

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NASA в рамках программы Innovative Advanced Concepts выбрало проекты космических аппаратов для миссии по сбору и доставке на Землю образцов с Венеры. Одно из таких предложений исходит от аэрокосмического инженера Джеффри Лэндиса и его коллег, работающих в NASA. Предложенная ими концепция состоит из самолета на солнечной энергии, который будет получать топливо непосредственно из атмосферы Венеры и доставит на поверхность планеты роботизированный аппарат для сбора образцов.

Идею самолета на солнечной энергии, исследующего Венеру, Лэндис и его коллеги разрабатывали около двадцати лет. Такой самолет может безопасно исследовать облака на Венере на высоте примерно 60 км над поверхностью. На этой высоте, по словам Лэндиса, интенсивность солнечной активности сопоставима с интенсивностью солнечной энергии на Земле, а атмосферное давление делает полет легче, чем на Марсе.

Идею самолета на солнечной энергии, исследующего Венеру, Лэндис и его коллеги разрабатывали около двадцати лет Фото: Universe Today

На высоте примерно 60 км, в среднем слое атмосферы Венеры, температура колеблется от минус 100 градусов Цельсия до примерно плюс 30–70 градусов Цельсия. Воздействие дождей из серной кислоты здесь будет минимальным, считают ученые. А благодаря медленному периоду вращения Венеры (243 дня) самолет на солнечной энергии будет подвергаться воздействию постоянного дневного света.

Лэндис представил архитектуру миссии, которая включает еще и наземные роботизированные аппараты. В то время как они будут исследовать поверхность Венеры в течение 50 дней, самолет будет исследовать атмосферу Венеры на высоте от 60 до 100 км.

Со средней температурой 450 градусов Цельсия, атмосферным давлением, в 92 раза превышающим земное, и облаками из серной кислоты, Венера является самым враждебным миром в Солнечной системе Фото: NASA

Ученые считают, что самолет с размахом крыльев 9 метров и длиной 7 метров, должен быть доставлен на Венеру в сложенном виде. Самолет примет нужную форму, как только достигнет Венеры, и будет иметь много преимуществ перед другими концепциями, такими как воздушные шары и дирижабли на солнечных батареях, считает Лэндис.

Последняя версия проекта, который выбрало NASA для первой фазы разработки, предполагает, что самолет будет использовать не только солнечную энергию, но и ракетный двигатель с топливом, получаемым непосредственно из атмосферы Венеры.

Ученые считают, что самолет сможет собрать образцы атмосферы Венеры и это, возможно, разрешит споры о том, может ли быть жизнь в облаках этой планеты. Теперь Лэндис и его коллеги, получив финансирование, приступили к созданию более детального проекта будущей миссии на Венеру.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что у Венеры в прошлом был спутник, который является прочной неправильного вращения Венеры.

Также Фокус писал о том, как марсоходы-близнецы NASA изменили науку о Марсе. В январе исполняется 20 лет с тех пор, как на Марсе приземлились марсоходы Spirit и Opportunity.