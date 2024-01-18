Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Двадцать лет после приземления: как марсоходы-близнецы NASA изменили науку о Марсе (видео)

марсоход
Фото: NASA | Двадцать лет после приземления: как марсоходы-близнецы NASA изменили науку о Марсе

В январе исполняется 20 лет с тех пор, как на Марсе приземлились марсоходы Spirit и Opportunity.

Related video

В январе 2004 года два марсохода-близнеца NASA под названием Spirit и Opportunity приземлились на противоположных сторонах Марса. Таким образом началась новая эра в исследовании Красной планеты. Роботизированные аппараты совершили посадку с интервалом в 3 недели и были окружены подушками безопасности. Прежде чем остановиться, марсоходы внутри этого "кокона" подпрыгивали на поверхности планеты примерно 30 раз. Главная задача марсоходов состояла в том, чтобы обнаружить доказательства существования жидкой воды на поверхности Марса, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Марсоход Spirit приземлился на Марсе 3 января, а марсоход Opportunity – 24 января. Изначально ученые рассчитывали, что их миссия продлится не больше трех месяцев, но в итоге роботизированные аппараты работали многие годы. Они вышли из строя из-за пылевых бурь на Марсе, но у Spirit это случилось в 2010 году, а у Opportunity – в 2018 году. Такая долговечность марсоходов превзошла даже самые смелые ожидания ученых.

Важно
Вода на Марсе: реки появлялись и исчезали на Красной планете на протяжении долгого периода

Но и это еще не все. Ученые из NASA планировали, что марсоходы смогут проводить исследования в радиусе примерно 600 метров от места посадки, но учитывая длительность жизни аппаратов, они прошли много километров на Марсе. Например, марсоход Opportunity проехал 45 км по поверхности Марса и пока что это рекорд для перемещений на другой планете.

Ученые подозревали, что Марс в далеком прошлом не был такой холодной пустынной планетой, как сейчас. Снимки с орбиты показывали, что на поверхности находятся каналы, которые могли быть созданы текущей жидкой водой. Но марсоходы-близнецы были первыми, кто доказал, что миллиарды лет назад вода в жидком виде на поверхности Марса существовала и это была не сухая, а влажная планета.

По словам ученых, открытия марсоходов изменили представления о Марсе. Например, Opportunity обнаружил минерал гематит, который образовался в кислой воде, а Spirit обнаружил следы древних горячих источников, которые могли быть идеальными местами обитания для микробной жизни миллиарды лет назад.

Марс, марсоход Opportunity Fullscreen
Снимок сделанный камерой марсохода Opportunity на 180 день миссии
Фото: NASA

Частично благодаря научным данным, собранным марсоходами-близнецами, NASA решило отправить на Красную планету марсоход Curiosity, который прибыл туда в 2012 году. Ученые хотели узнать, существовали ли на Марсе химические ингредиенты, поддерживающие жизнь, миллиарды лет назад и такие соединения были обнаружены.

марсоход Fullscreen
В январе 2004 года два марсохода-близнеца NASA под названием Spirit и Opportunity приземлились на противоположных сторонах Марса. Таким образом началась новая эра в исследовании Красной планеты
Фото: NASA

Успех миссии Curiosity привел к тому, что в 2021 году на Марсе приземлился марсоход Perseverance, который занялся поиском признаков древней микробной жизни. В начале 2030-х годов, собранные марсоходом образцы горных пород будут доставлены на Землю.

Ученые из NASA говорят, что, благодаря миссиям Spirit и Opportunity, были созданы новые методы исследования поверхности, которые используют и два других марсохода сейчас. Благодаря данным, полученным с Spirit и Opportunity, инженеры NASA сейчас могут планировать более безопасные и длительные маршруты для Curiosity и Perseverance.

В NASA говорят, что именно марсоходы, которые приземлились 20 лет назад на Марсе, впервые доказали, что Марс не только когда-то был влажным миром, но и что на нем в разные моменты истории существовали различные виды водной среды: пресная вода, горячие источники, кислые и соленые бассейны.

Как уже писал Фокус, марсоход Curiosity прислал на Землю фотографию, казалось бы, обычного камня, но он имеет уникальную форму. Именно эта форма напоминает один из главных символов в серии кинофильмов "Звездный путь".

Также Фокус писал о том, что была создана анимация, которая показывает невероятное сближение опасного астероида Апофис с Землей. Этот астероид подлетит к нашей планете на расстояние в 32 тысячи км в 2029 году.