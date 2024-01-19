Войны, смерть и кризис Земли. Часы Судного Дня будут обновлены на следующей неделе

Совсем скоро человечество узнает, приблизились ли мы к полному самоуничтожению или у людей все же есть шанс.

В прошлом году Часы Судного дня замерли на отметке 90 секунд до полуночи, однако уже на следующей неделе они имеют все шансы приблизить человечество к тотальному самоуничтожению. Причиной тому исследователи называют войны и климатические катастрофы, с которыми столкнулся мир, пишет Daily Mail.

Часы судного дня представляют собой символический отсчет времени до полуночи, фактически они являются отображением того, как антропогенные глобальные катастрофы приближают человечество к полному самоуничтожению.

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Что такое часы Судного дня

Часы Судного дня представляют собой символические часы, показывающие, насколько близок мир к антропогенной глобальной катастрофе, которая его погуби. Каждый год часы обновляются на основании мнения экспертов о том, насколько человечество стало ближе или отдалилось от полного уничтожения ("полночь").

Чем ближе стрелки часов к полуночи, тем ближе катастрофа, надвигающаяся на человечество. Если же стрелки часов напротив, отдалятся от полуночи, это будет означать, что за последний год человечеству удалось снизить риски. Впрочем, в некоторые годы стрелки Часов Судного дня и вовсе не двигались, что говорит о стабильности ситуации — так было в 2021 и 2022 годах.

Время на Часах Судного дня устанавливается Бюллетенем ученых-атомщиков — некоммерческая организация, базирующаяся в Чикаго и издающая академический журнал. Отметим, что обновление Часов Судного дня является символическим событием, так как часы не настоящие. Однако во время обновления времени исследователи все же используют физическую модель, чтобы показать, двигались ли стрелки часов и если да, то как.

Когда обновляются Часы Судного дня

Каждый январь Бюллетень ученых-атомщиков публикует ежегодное обновление Часов Судного дня. В 2024 году стрелки часов обновятся в 10:00 по восточному стандартному времени (15:00 по Гринвичу) во вторник, 23 января.

Перевод стрелок Часов Судного дня также покажут в прямой трансляции на YouTube-канале и веб-сайте Bulletin of the Atomic Sciences.

История Часов Судного дня

Часы Судного дня впервые появились в июне 1947 года, когда американского художника Мартила Лангдорфа наняли для разработки новой обложки журнала "Бюллетень ученых-атомщиков". Тогда организация хотела использовать яркую обложку, чтобы припугнуть и образумить общество.

Отметим, что все эти события развивались на фоне общественного страха вокруг атомной войны и гонки вооружений, всего через два года после окончания Второй мировой войны. Изначально художник думал об использовании символа урана, однако в конце концов остановился на изображении часов со стрелками, замершими за 7 минут до полуночи.

Организация продолжила использовать изображение часов для последующих обложек, корректируя расположение стрелок в зависимости от того, насколько мир приблизился к катастрофе. В 2009 году Бюллетень прекратил свое печатное издание, но часы по-прежнему обновляются раз в год на его сайте.

Кто определяет время

Изначально решение о переводе стрелок часов принимал редактор бюллетеня Юджин Рабинович. Однако после его смерти в 1973 году эту обязанность взял на себя Совет по науке и безопасности, в который вошли эксперты в областях ядерных технологий и климатологи. К слову, за последние годы в Совет входили 13 лауреатов Нобелевской премии.

Когда мир был ближе всего к катастрофе

В прошлом 2023 году стрелки Часов Судного дня максимально приблизились к полуночи — они застыли за 90 секунд до "конца". По мнению экспертов, именно в этот момент мир оказался в "беспрецедентной опасности".

Тогда одними из причин приближения катастрофы эксперты назвали полномасштабное вторжение России на территорию Украины, а также угрозы РФ применить ядерное оружие против Украины и стран-союзников. Еще одной веской причиной приближения конца света ученые назвали изменение климата, с которым столкнулось человечество.

Когда мир был дальше всего от катастрофы

Этот момент наступил в 1991 году, после окончания Холодной войны. Тогда стрелки часов были установлены на отметке 17 минут до полуночи.

Что покажут стрелки Часов Судного дня в 2024 году

Исследователи считают, что 23 января стрелки Часов Судного дня не достигнут полуночи, так как это означало бы, что человечество находится на грани полного самоуничтожения. В то же время эксперты полагают, что они приблизятся к полуночи еще больше, так как война в Украине не закончилась, при этом в мире появилось больше горячих военных точки.

Кроме того, в 2007 Бюллетень начал учитывать в своих прогнозах и последствия изменения климата. Увы, 2023 год уже официально признан самым жарким за всю историю наблюдений, а ученые даже заявили, что просто красного уже не достаточно для обозначения жары на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что Часы Судного дня предупреждают, что мир ждет катастрофа в 2024 году.