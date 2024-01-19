В Млечном Пути обнаружен загадочный объект: или самая легкая черная дыра, или что-то другое

Астрономы обнаружили странный объект, который массивнее самой тяжелой нейтронной звезды, но легче самой маленькой черной дыры.

Наблюдение за шаровым звездным скоплением NGC 1851 в нашей галактике с помощью радиотелескопа MeerKat позволило обнаружить загадочный объект, который является компаньоном пульсара. Он может быть самой легкой черной дырой из всех известных или же другим астрономическим объектом. Ученые, опубликовавшие исследование в журнале Science, считают, что этот неизвестный объект может помочь разобраться с одной важной астрономической загадкой, пишет Space.

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Когда умирают массивные звезды, то их внешние слои улетают в космос после взрыва сверхновой, а ядро сжимается до маленького размера и в результате возникают либо нейтронные звезды, либо черные дыры. Нейтронные звезды имеют массу, которая не превышает массу Солнца в 1-2 раза. Но иногда даже эти мертвые звезды могут превратиться в черную дыру, особенно тогда, когда нейтронная звезда имеет компаньона, забирающего у нее вещество.

Астрономы считают, что если масса ядра умершей звезды все еще в 2,2 раза больше массы Солнца, то это ядро может превратиться в черную дыру. Но проблема в том, что самые легкие черные дыры звездной массы примерно в 5 раз тяжелее Солнца. То, что не обнаружены черные дыры в диапазоне масс от в 2,2 до в 5 раз больших массы Солнца, ставит под сомнение теорию о том, что для превращения в черную дыру нужен именно первый предел массы.

Нейтронные звезды имеют массу, которая не превышает массу Солнца в 1-2 раза. Но иногда даже эти мертвые звезды могут превратиться в черную дыру, особенно тогда, когда нейтронная звезда имеет компаньона, забирающего у нее вещество Фото: ESO

Ключом к разгадке этой тайны может стать странный объект, который астрономы обнаружили в шаровом звездном скоплении NGC 1851 в нашей галактике. Этот плотный остаток умершей звезды, как выяснили ученые, является компаньоном пульсара (тип нейтронных звезд) под названием PSR J0514-4002E, и находится на расстоянии 40 тысяч световых лет от нас. Оба объекта разделяют примерно 8 млн км. Но масса загадочного объекта больше самой тяжелой нейтронной звезды, но меньше, чем у самой маленькой черной дыры. Поэтому странный объект попадает в диапазон масс, о котором было сказано выше.

Астрономы считают, что если масса ядра умершей звезды все еще в 2,2 раза больше массы Солнца, то это ядро может превратиться в черную дыру. Но проблема в том, что самые легкие черные дыры звездной массы примерно в 5 раз тяжелее Солнца Фото: NASA

Ученые говорят, что в шаровом звездном скоплении звезды расположены настолько близко друг другу, что часто происходят столкновения между нейтронными звездами. Поэтому именно такое столкновение могло привести к появлению загадочного объекта. Астрономы пока точно не могут определить, является ли он самой легкой черной дырой из всех известных, или же массивной нейтронной звездой, или даже неизвестным до сих пор плотным космическим объектом.

Астрономы пока точно не могут определить, является ли он самой легкой черной дырой из всех известных, или же массивной нейтронной звездой, или даже неизвестным до сих пор плотным космическим объектом Фото: space.com

Авторы исследования говорят, что в любом случае система пульсар-неизвестный объект может стать уникальной космической лабораторией для изучения поведения материи и физики в экстремальных условиях. В том числе ее можно использовать для подтверждения предсказаний теории относительности Эйнштейна. По словам ученых, исследование продолжается, и они надеются выяснить, что за загадочный объект был обнаружен.

Как уже писал Фокус, новый снимок сверхмассивной черной дыры M87 подтверждает теорию относительности Эйнштейна. Новое изображение черной дыры позволяет заглянуть в один из самых мощных и загадочных объектов во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что на Марсе обнаружено подземное море из замерзшей воды, которой хватит для затопления планеты. Ученые предполагают, что если растопить водяной лед на экваторе Красной планеты, то этого будет достаточно, чтобы покрыть Марс водой слоем в почти 3 метра.