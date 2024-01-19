Самая долгожданная обезьяна в мире: в зоопарке впервые за 9 лет родилась очень редкая горилла (фото)

Исследователи считают, что новорожденный детеныш дает надежду на выживание всего вида, находящегося под угрозой исчезновения.

В конце прошлого года в Республике Конго умерла самая известная в мире равнинная горилла — самец по имени Кинго. Именно этот самец равнинной гориллы вдохновил ученых на изучение и сохранение своего вида, и не только. Эта новость опечалила научное сообщество, однако теперь в Лондонском зоопарке сообщили радостную новость — на свет появился детеныш западной равнинной гориллы, пишет Daily Mail.

17 января в Лондонском зоопарке появился новый житель — впервые за 9 лет у пары западных равнинных горилл появился детеныш. Крошечный детеныш появился у самки по имени Мьюкку после быстрых родов, которые продлились всего 17 минут.

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Сотрудники Лондонского зоопарка отмечают, что еще не придумали имя детенышу, однако его появление является чрезвычайно важным для всего вида, который сегодня находится под угрозой исчезновения. По словам менеджера отдела приматов Лондонского зоопарка Кэтрин Сандерс, мама и малыш проведут некоторое время отдельно, чтобы они могли привыкнуть друг к другу, также с детенышем познакомятся и другие члены группы, а затем они снова станут доступны для посетителей зоопарка.

Роды длились всего 17 минут Фото: London Zoo

Сотрудники зоопарка отмечают, что 17 января начался как обычный день: смотрители накормили горилл, а затем заметили признаки того, что у Мьюкку начались схватки — самка начала растягиваться и приседать. Роды продлились всего 17 минут, а затем Мьюкку уже держала детеныша на руках, мыла его и осматривала.

Изначально самка держала новорожденного при себе, однако позже позволила другим членам группы познакомиться с детенышем. Работники зоопарка пока дали маме с новорожденным время на знакомство, а потому не могут смотреть детеныша и выяснить его пол.

Первое время самка никого не подпускала к своему детенышу Фото: London Zoo

Отметим, что предыдущий детеныш западной равнинной гориллы родился в Лондонском зоопарке в ноябре 2015 года — тогда новорожденного самца назвали Гернотом. Он все еще живет в этом зоопарке и является любимчиком смотрителей.

Сегодня западные равнинные гориллы являются исчезающим видом: их точная численность, увы, неизвестна, так как они обитают в одних из самых густых и отдаленных тропических лесов Африки. Ученые знают, что незначительные популяции этого вида все еще существуют, однако их численность резко сократилась на 60% за последние 20-25 лет. Более того, ученые подсчитали, что даже если все угрозы западным равнинным гориллам были устранены, ученые подсчитали, что для восстановления популяции потребуется около 75 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что приматы могут заразиться коронавирусом.