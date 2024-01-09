Наследие Кинго. Самая известная горилла в мире умерла в одиночестве в Треугольном лесу (видео)

Самец равнинной гориллы был международным героем охраны природы большую часть своей жизни — в течение последних 30 лет.

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Кинго — одна из самых любимых горилл в мире, самец, вдохновляющий усилия по сохранению природы последние три десятилетия. Предположительно ему было около 45 лет, а его тело было найдено в Треугольном лесу Джеке, Республика Конго, 26 декабря 2023 года. Исследователи предполагают, что смерть самой знаменитой равнинной гориллы в мире, вероятно, связана с преклонным возрастом, пишет IFLScience.

По словам научного сотрудника Общества охраны дикой природы (WCS) Mondika Gorilla Дженси Бунгу, пожилой самец стал чем-то вроде иконы и получил международную известность после того, как статьи о нем вышли на страницах BBC, National Geographic и других научных изданий. Его заслуги в области охраны дикой природы также можно внести вдохновение на защиту своего дома — национального парка Нуабале-Ндоки в Конго.

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Бунгу также отмечает, что наследие Кинго на самом деле огромно — он всегда вдохновлял ученых защищать горилл и национальный парк в целом. Отметим, что Бунгу с коллегами следили за самцом равнинной гориллы до его последних дней и теперь считают, что он, вероятно, скончался в одиночестве в Треугольном лесу от старости.

Впервые Кинго завоевал сердца людей в 1990-х годах, когда исследователи из Нью-Йорка начали следить за ним, чтобы узнать больше о западных равнинных гориллах. В то время именно они считались одним из наименее изученных видов человекообразных обезьян. Известно, что ученым удалось обнаружить группу Кинго именно благодаря характерному лаю самца — все это ознаменовало начало многолетнего исследования.

С тех пор было снято более дюжины фильмов, написано почти полсотни научных статей — все они были посвящены западным равнинным гориллам, в том числе и Кинго. По словам Бунгу, их исследование началось в 2006 году, когда WCS взял на себя наблюдения.

По словам директора национального парка Нуабале-Ндоки, Бена Эванса из WCS, за все время наблюдений Кинго позволил лучше понять экологию и поведение своего вида. А с помощью развития туризма ученым удалось открыть путь к устойчивым средам существования для коренных народов и местных сообществ.

Отметим, что сегодня западные равнинные гориллы занесены в список находящихся под угрозой исчезновения, а потому ученые считают, что усилия по сохранению вида, на которые вдохновил Кинго так важны. К слову, речь идет не только о сохранении западных равнинных горилл и их привычной среды обитания, но и других животных обитающих в парке.

Кинго умер в возрасте около 45 лет, что свидетельствует о том, что он прожил относительно долгую жизнь для гориллы. Как правило, в дикой природе гориллы живут до 35-40 лет, но в неволе могут жить дольше — порой о 50 лет. Однако миру равнинная горилла Кинго запомнится не только своим долголетием, но и невероятным вкладом в защиту дикой природы и спасение видов, находящихся под угрозой.

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