Спадщина Кінго. Найвідоміша горила у світі померла на самоті у Трикутному лісі (відео)

Самець рівнинної горили був міжнародним героєм охорони природи більшу частину свого життя — протягом останніх 30 років.

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Кінго — одна з найулюбленіших горил у світі, самець, який надихає зусилля зі збереження природи останні три десятиліття. Імовірно йому було близько 45 років, а його тіло було знайдено в Трикутному лісі Джеке, Республіка Конго, 26 грудня 2023 року. Дослідники припускають, що смерть найзнаменитішої рівнинної горили у світі, ймовірно, пов'язана з похилим віком, пише IFLScience.

За словами наукового співробітника Товариства охорони дикої природи (WCS) Mondika Gorilla Дженсі Бунгу, літній самець став чимось на кшталт ікони та здобув міжнародну популярність після того, як статті про нього вийшли на сторінках BBC, National Geographic та інших наукових видань. Його заслуги в галузі охорони дикої природи також можуть внести натхнення на захист свого дому — національного парку Нуабале-Ндокі в Конго.

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Бунгу також зазначає, що спадщина Кінго насправді величезна — він завжди надихав учених захищати горил і національний парк загалом. Зазначимо, що Бунгу з колегами стежили за самцем рівнинної горили до його останніх днів і тепер вважають, що він, імовірно, помер на самоті в Трикутному лісі від старості.

Уперше Кінго завоював серця людей у 1990-х роках, коли дослідники з Нью-Йорка почали стежити за ним, щоб дізнатися більше про західних рівнинних горил. На той час саме вони вважалися одним із найменш вивчених видів людиноподібних мавп. Відомо, що вченим вдалося виявити групу Кінго саме завдяки характерному гавкоту самця — все це ознаменувало початок багаторічного дослідження.

Відтоді було знято понад дюжину фільмів, написано майже півсотні наукових статей — усі вони були присвячені західним рівнинним горилам, зокрема й Кінго. За словами Бунгу, їхнє дослідження почалося 2006 року, коли WCS взяв на себе спостереження.

За словами директора національного парку Нуабале-Ндокі, Бена Еванса з WCS, за весь час спостережень Кінго дозволив краще зрозуміти екологію та поведінку свого виду. А за допомогою розвитку туризму вченим вдалося відкрити шлях до стійких середовищ існування для корінних народів і місцевих спільнот.

Зазначимо, що сьогодні західні рівнинні горили занесені до списку тих, що перебувають під загрозою зникнення, а тому вчені вважають, що зусилля зі збереження виду, на які надихнув Кінго, є такими важливими. До речі, йдеться не тільки про збереження західних рівнинних горил і їхнього звичного середовища проживання, а й інших тварин, що мешкають у парку.

Кінго помер у віці близько 45 років, що свідчить про те, що він прожив відносно довге життя для горили. Зазвичай у дикій природі горили живуть до 35-40 років, але в неволі можуть жити довше — часом до 50 років. Однак світові рівнинна горила Кінго запам'ятається не тільки своїм довголіттям, а й неймовірним внеском у захист дикої природи і порятунок видів, що перебувають під загрозою.

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