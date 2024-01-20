Продлить молодость. Названа диета, которая поможет оставаться здоровым в старости

Исследователи пришли к выводу, что потребление большого количества одного типа белка может существенно улучшить здоровье в пожилом возрасте.

Десятилетиями ученые стремятся раскрыть секрет вечной жизни или хотя бы найти способ отсрочить старение. Теперь ученые обнаружили, что одна диета с высоким содержанием белка в среднем возрасте способна значительно улучшить здоровье человека в пожилом возрасте, а также помогает стареть правильно, пишет Inverse.

В новом исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, команда из Тафтса и Гарвардского университета обнаружила, что диета с высоким содержанием растительных белков и небольшим количеством белков животного происхождения способствует здоровому старению. В особенности это касается женщин.

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Выводы исследователей основаны на данных когортного исследования здоровья медсестер, в котором приняли участие 120 000 реципиентов. В ходе исследования были собраны данные об их образе жизни и здоровье, начиная с 1976 года.

По словам ведущего автора исследования и научного сотрудника Исследовательского центра питания человека имени Джина Майера Министерства сельского хозяйства США при Университете Тафтса Андреса Ардиссона Корат, потребление белка в среднем возрасте связано с укреплением здоровья в более пожилом возрасте. Однако команда также обнаружила, что источник белка также имеет значение — получение большей части белка из растительных источников в среднем возрасте, а также небольшого количества животного белка, вероятно, способствует здоровью и долголетию в более старшем возрасте.

Вокруг растительных диет до си пор ведется множество споров, однако результаты большого количества исследований показывают, что потребление большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых, орехов и семян способно снизить риск, а порой даже обратить вспять, нанесенный вред организму. Речь идет о таких заболеваниях как болезни сердца, диабет 2 типа, ожирении и даже некоторых видах рака. Новое исследование, по сути, дополняет эти выводы.

Дело в том, что с возрастом потребление белка становится все более важным для здорового физического и когнитивного функционирования организма. Причем ученые до сих пор не уверенны почему это так важно. Но теперь Корат с командой считают, что важен не сам белок, а его источник.

Авторы исследования полагают, что польза, получаемая от растительного белка может заключаться не в самом белке, а в других питательных веществах, содержащихся в растениях, например, в пищевых волокнах, снижающих уровень холестерина в крови, а также микроэлементах и антиоксидантах.

Впрочем, ученые признают, что новое исследование имеет некоторые ограничения. Во-первых, большинство реципиентов были белыми, во-вторых, исследование было наблюдательным, а значит есть вероятность, что некоторые факторы не были учтены.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.