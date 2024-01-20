Пропасть между нами. Найдено то, что навсегда разделило людей, рожденных до и после 1998 года

Предполагается, что всего один единственный звук навсегда разделил старые поколения от новых, причем последние едва ли слышали его.

Видео пользователя TikTok завирусилось после того, как он сказал, что существует "один звук", который навсегда разделил людей, родившихся до и после 1998 года. Причем те, кто родился после этого года, вероятно, даже не знакомы с этим звуком, пишет Daily Mail.

В своем видео, которое набрало более 300 000 тысяч просмотров мужчина использовал один единственный звук, также известный как "рукопожатие". Речь идет о звуке во время подключения модема к телефонной линии для обеспечения доступа в Интернет.

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По мнению пользователя, именно этот звук навсегда разделил более старые и новые поколения. Любопытно, что под постом появились тысячи комментариев от людей, которые помнят этот звук или слышали о нем, однако также много комментариев от пользователей, не знающих, что это такое.

Коммутируемый доступ появился в 1990-х — середине 2000-х годов и использовался для доступа в Интернет путем подключения модема к домашней телефонной линии через своего интернет-провайдера (ISP).

При загрузке компьютера пользователю необходимо было позвонить по номеру телефона провайдера, используя свой компьютер и модем. Далее интернет-провайдер отвечал на звонок и подключался к модему, издавая серию звуковых сигналов — тот самый звук, разделивший поколения на "до и после". Отметим, что серия звуковых сигналов, как правило, длилась около 30 секунд или дольше.

Как только интернет-провайдер подтверждал учетную запись, пользователю предоставлялся доступ в Интернет. Впрочем, он резко терялся, если кому-то в доме пришло в голову снять трубку стационарного телефона.

В середине 2000-х коммутируемый доступ отошел на второй план, поскольку технологии интернет-компаний существенно продвинулись, а потому попросту не могли поддерживать технологию коммутируемого доступа. По словам исследователей, тогда появились широкополосные соединения и у людей наконец-то появилась более быстрая альтернатива.

С тех пор ситуация сильно изменилась и сегодня пользователи ожидают сверхбыстрых и высоких скоростей, а также могут получить доступ к Интернету почти из любой точки земного шара. Именно поэтому звук коммутируемого доступа и считается переломным, разделившим мир на "до и после".

Согласно данным Бюро переписи населения США, еще в 2002 году 55 миллионов человек в только в США пользовались коммутируемым доступом, к 2003 их число сократилось до 51 миллиона, а в сентябре 2023 снизилось всего до 400 000 пользователей.

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