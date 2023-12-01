"Перестаньте ныть". Ученые доказали, что Интернет укореняет предубеждения о психическом здоровье

Новое исследование погрузилось во всемирную сеть для изучения влияния, которое могут оказывать ее пользователи на желание других людей обращаться за помощью к специалистам. Результаты оказались пугающими.

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В мире, где социальные сети влияют практически на все аспекты нашей жизни, они также могут формировать наши взгляды на лечение психических заболеваний. Исследователи из Юнион-колледжа нашли несколько интригующих и, в некоторых моментах, печальных намеков на подобное влияние, пишет Medical News.

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Недавнее исследование ученых было посвящено изучению того, как посты в социальных сетях, высмеивающие лечение психических заболеваний, могут повлиять на мнение людей. Интересно, что это влияние, по-видимому, зависит от пола и личных убеждений относительно гендерных ролей.

186 участникам (67 % мужчин, 32 % женщин) было предложено просмотреть 10 твитов. Половина увидела сообщения, принижающие психиатрическую помощь, например "Это не депрессия или биполярное расстройство — они не существуют. ПЕРЕСТАНЬТЕ НЫТЬ". Другая половина читала твиты, не имеющие отношения к теме.

После их прочтения участники делились своими мыслями о лечении психических заболеваний. И вот в чем загвоздка: уничижительные сообщения не оказали влияния на мужчин и женщин с традиционными представлениями о женственности. Однако женщины с более современными взглядами на гендерные роли отреагировали иначе. После прочтения негативных постов у этих женщин сформировалось более сильное предубеждение против обращения за психиатрической помощью.

Профессор Джордж Бизер, соавтор исследования, считает это особенно интересным. Он предполагает, что отношение к лечению психического здоровья может быть менее гибким у мужчин, а традиционные взгляды женщин могут фактически защитить их от вредного воздействия негативных социальных сетей.

Что это значит для нас? Прежде всего, это исследование показывает, какую мощную роль социальные сети могут играть в формировании наших убеждений, особенно в отношении таких деликатных вопросов, как психическое здоровье. В Соединенных Штатах, где в 2019 году более 51,5 миллиона взрослых столкнулись с проблемой психического здоровья, а менее половины обратились за профессиональной помощью, понимание этого влияния имеет решающее значение.

Предыдущие исследования связывали высокую стигматизацию психического здоровья с нежеланием обращаться за помощью. Данное исследование добавляет новый слой, показывая, что контент социальных сетей может усиливать или изменять эти стигмы, особенно среди определенных групп людей.

Последствия этого огромны. Исследование требует переоценки того, как мы взаимодействуем с социальными сетями, и, возможно, что еще важнее, того, как мы обсуждаем психическое здоровье как онлайн, так и в реальной жизни. Это напоминание о том, что наши слова, даже в мимолетных сообщениях, могут оказывать долгосрочное влияние на взгляды и решения других людей.

Хотя исследование открывает новые возможности для изучения того, как социальные сети влияют на наше восприятие, это только начало. Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для полного понимания этой динамики и того, как мы можем

Ранее Фокус писал об обнаружении нового типа депрессии, не поддающегося лечению. Благодаря этому открытию, 27% процентов людей на чью долю приходиться этот тип недуга, могут получить надежду на эффективное лечение в будущем.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.