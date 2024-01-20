Самый крупный и глубоководный коралловый риф в мире: ни один луч солнца не достигает его (видео)

Недавно обнаруженный коралловый риф также является самым глубоководным в мире — он находится в сумеречной зоне, куда не проникают солнечные лучи.

Океан покрывает около 70% поверхности Земли, но все еще остается малоизученным: исследователи считают, что мы смогли изучить лишь 5% мирового океана, тогда как 95% их площади все еще остаются малоизученными, пишет IFLScience.

В результате глубоководных погружений ученые то и дело обнаруживают все новые и новые сюрпризы. На этот раз команда Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) нечто необычное и огромное в сумеречной зоне океана. Во время миссии ученые заметили целый морской пейзаж из холодноводных коралловых рифов, которые до сих пор ускользали от исследователей у юго-восточного побережья США.

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Ранее ученые полагали, что большая часть плато Блейка представляет собой малонаселенную территорию с мягкими отложениями. И это при том, что последние 10 лет ученые то и дело проводили системное картирование местности. По словам руководителя операции NOAA Ocean Exploration Кейси Кантвелла, им невероятно повезло обнаружить самый крупный и глубоководный коралловый риф в мире.

В ходе исследования ученые использовали данные многолучевого гидролокационного картирования, а также подводных погружений в этом районе, известном как плато Блейка, расположенном примерно в 161 км от юго-восточного побережья Штатов.

Проанализировав данные ученые идентифицировали более 83 908 отдельных пиков коралловых холмов, в результате самый крупный в мире коралловый риф получил название "Миллион курганов". Рифовая среда состоит из почти непрерывных коралловых курганов длиной до 500 км и шириной около 110 км, при этом центральная часть кургана возвышается на 42 км, а ее ширина составляет около 254 км.

Обнаруженный коралловый риф стал не только самым крупным, но и самым глубоководным в мире, так как расположен в сумеречной зоне океана — на глубине от 200 до 1000 метров, куда не проникают солнечные лучи. Температура воды здесь составляет всего 4°C, в результате местные кораллы фильтруют питательные вещества из окружающей морской среды.

По словам менеджера по картографическим операциям Ocean Exploration Trust и ведущего автора исследования, доктора Дерека Сауэрса, около 75% мирового океана до сих пор не нанесено на карту ни в каких деталях. Однако многие организации по всему миру работают над тем, чтобы расширить наши познания относительно земных океанов. Именно поэтому, по мнению ученых, новое открытие так важно для нашего понимания океанских систем и мирового океана в целом.

Ранее Фокус писал о том, что на самом деле скрывается под толщей воды земных океанов.