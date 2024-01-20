Ребенок сделал то, чего не смогли ученые: найдена причина, по которой сороки нападают на людей

8-летней девочке удалось провести одно из самых масштабных исследований австралийских сорок, чтобы выяснить, почему они так агрессивны весной.

Австралийские сороки почти не имеют ничего общего с одноименными птицами северного полушария: они чрезвычайно умны, игривы и беспорядочны. Также представители этого вида вооружены острыми клювами, а каждую зиму небольшая часть становится чрезвычайно агрессивными, нападая на людей, которые заходят на их территорию, пишет IFLScience.

Исследователи пытались определить причину столь агрессивного поведения австралийских сорок, однако масштабные исследования так и не были проведены. Впрочем, то, что не удалось сделать ученым, любопытным образом получилось у 8-летней австралийской школьницы Эммы Гленфилд.

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Когда Эмма училась в третьем классе, одна начала интересоваться причинами столь агрессивного поведения австралийских сорок, которые каждую весну нападали на пап, приводивших детей в школу. Девочка задавала вопросы учителю, а он предложил ей оформить эту любознательность в школьный исследовательский проект.

С помощью матери Эмма создала опрос и использовала листовки с QR-кодом, чтобы распространить его. В результате опрос школьницы буквально стал вирусным — в нем приняли участие 31 432 человека, что гораздо больше, чем любое исследование на эту тему среди ученых. Опрос школьницы стал настолько популярным, что треть ответов поступила от людей, проживающих за пределами Австралии. Отметим, что эти данные не были учтены в исследовании, так как могли не относиться к австралийским сорокам.

8-летняя исследовательница использовала в своей работе гистограммы из Lego Фото: Emma Glenfield

Спустя год 8-летняя исследовательница опубликовала результаты своей работы. Оказалось, что ключевым фактором нападения австралийских сорок стала "лысая макушка": лысые мужчины вдвое чаще подвергались нападению, их количество составило 30%, 15% людей с другими прическами также стали жертвами атаки птиц.

Другими факторами, связанными с нападением сорок стали:

рост: люди выше 183 см вдвое чаще подвергались нападению птиц, чем люди ниже 160 см;

пол: мужчины чаще женщин становятся жертвами нападений, вероятно, это связано с ростом;

ИМТ: высокий индекс массы тела также стал фактором повышенного риска нападений;

способ передвижения: сороки чаще нападали на тех, кто шел пешком, а не ехал на велосипеде.

Сегодня Эмма совместно с поведенческим экологом, профессором Дэррилом Джонсом из Университета Гриффита работает над статьей для подачи в научную публикацию. Отметим, что Джонс уже некоторое время работает над этой темой и пришел к выводу, что утверждение о том, что тестостерон заставляет сорок нападать, является неверным. В то же время ученый полагает, что рыжие волосы могут служить триггером для птиц.

Ранее Фокус писал о том, что птицы перехитрили ученых: сороки научились снимать инновационные устройства слежения.