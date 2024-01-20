Если взглянуть на Сахару из космоса, можно увидеть ее гигантский "глаз": 50 км в диаметре (видео)

Как появилась геологическое чудо, которое сверху выглядит как огромный ударный кратер, расположенный в самом сердце пустыни.

В 1960-х годах гигантское древнее геологическое образование использовалось астронавтами в качестве ориентира. Первоначально геологи полагали, что "Глаз Сахары", также известный как структура Ришат, является огромным ударным кратером, однако все оказалось не совсем так, пишет IFLScience.

Исследователи провели дополнительные анализы осадочных пород, составляющие центральный купол "Глаза Сахары", и смогли датировать это образование поздним протерозоем — между 1 и 542 миллионами лет назад. Существовала даже теория, что это геологическое чудо Земли является остатками затерянного города Атлантиды. На такую мысль исследователей натолкнула круглая форма структуры, которая якобы напоминала землю, описанную Платоном.

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В реальности же "Глаз Сахары", вероятно, сформировался в результате процесса, известного как "складывание" — в результате этого процесса формируется так называемая симметричная антиклиналь. Ученые отмечают, что складчатость возникает в результате тектонических сил, действующих с обеих сторон — осадочная порода сжимается. Если порода холодная и хрупкая, она, вероятно, расколется, однако достаточно плотная и теплая порода превратится в "складку" на теле Земли. Отметим, что складки, образующиеся вверх называют антиклиналью, а вниз — синклиналью.

Исследование 2014 года предложило новое объяснение появления "Глаза Сахары". Ученые предположили, что геологическая структура была сформирована в результате того, что расплавленная вулканическая порода выливалась на поверхность, создавая форму купола. После этого она остыла и разрушилась, образовав кольца, которые мы видим сегодня. Тогда авторы исследования предположили, что на формирование "Глаза Сахары" повлияло разделение суперконтинента Пангея.

Диаметр геологической аномалии составляет невероятные 50 километров и представляет собой смесь осадочных и магматических пород. Ученые обнаружили в кольцах разные типы камней, разрушающиеся с разной скоростью, в результате чего на поверхности образуются узоры различных цветов.

Исследования показали, что в центре "Глаза Сахары" находится купол, ширина которого составляет около 1 километра. Отметим, что сегодня "Глаз Сахары" все еще является геологической загадкой для ученых — с момента открытия они так и не смогли прийти к общему знаменателю относительно того, как она сформировалась.

В 2022 году "Глаз Сахары" также признали одним из 100 объектов геологического наследия, признанных Международным союзом геологических наук (IUGS).

Ранее Фокус писал о том, что астронавт запечатлел светящийся "череп", скрытый ото всех в Сахаре.