Заглянуть смерти в глаза. Астронавт запечатлел светящийся "череп", скрытый ото всех в Сахаре

Взглянув на изображение можно подумать, что жутковатый череп "смотрит прямо в орбитальную камеры", и это весьма жутко.

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В преддверии Хэллоуина, NASA опубликовало жуткий снимок, сделанный неназванным астронавтом на борту Международной космической станции (МКС). Известно, что фото было сделано в тот момент, когда МКС пролетала над массивом Тибести — горным хребтом, простирающимся через центр пустыни Сахара, через Чад и Ливию, пишет Live Science.

Жуткое фото было сделано еще 12 февраля, однако опубликовало агентство его лишь сейчас. Взглянув на изображение жуткого "черепа", который, кажется, уставился в космос из сердца огромной вулканической кальдеры в Чаде.

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Известно, что объект в форме черепа расположена на дне Тру-о-Натрон, также известного как Дун-Орей, и представляющего собой вулканическую кальдеру или кратер шириной около 1000 метров. Эта кальдера образовалась в результате мощного извержения вулкана, произошедшего сотни тысяч лет тому назад. Известно, что это геологическое углубление расположено к югу от Тарсо Туссиде, еще более крупного вулканического образования, являющегося домом для потенциально активного стратовулкана.

Ученые отмечают, что белый цвет рта, носа и левой щеки черепа придает натрон — соленой смеси из декагидрата карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия, которая встречается в природе. Области глаз и носовых пазух "светящегося черепа" представляют собой шлаковые конусы — крутые конические холмы, расположенные вокруг жерл вулканов, возвышающихся над остальным дном кальдеры. При этом более темная левая часть "черепа" является всего лишь тенью от высокого края кратера. К слову, именно эта тень придает черепу характерную форму.

Отметим, что сегодня эта область бесплодна и безжизненна, однако ученые предполагают, что около 14 000 лет назад это место представляло собой ледниковое озеро. Еще в 1960-х годах ученые обнаружили окаменелости морских улиток и планктона, скрывающиеся под покрытым натроном полом ямы. Позже в 2015 году следующая экспедиц3ия обнаружила окаменелости водорослей возрастом около 120 000 лет.

Исследователи также обнаружили, что Тру-о-Натрон не менее стар, чем окаменелости, ранее найденные в высохшем озере, и в то же время он является самым молодым вулканическим образованием. При этом исследования показывают, что окружающие вулканы, вероятно, намного старше, чем он.

Ранее Фокус писал о том, что ученые NASA наблюдают за тем, как "гримасничает" планета.