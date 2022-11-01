Призрачные лица стратосферы Земли. Ученые NASA наблюдают за тем, как "гримасничает" планета (фото)

У пары ученых есть увлекательное хобби — в перерывах между работой они изучают атмосферные данные планеты, чтобы встретить в них новую "гримасу" Земли.

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Исследования — это не только про массивы данных и разработку сложных моделей для их анализа. Иногда это еще и про развлечения. У пары ученых из NASA весьма любопытное хобби — в перерывах между работой они изучают атмосферные данные, чтобы увидеть в них "призрачные лица" стратосферы Земли, пишет Sci Tech Daily.

Днем Лоуренс Кой и Стивен Поусон разрабатывают сложные модели усвоения данных и повторного анализа атмосферы Земли в Центре космических полетов имени Годдарда. Но когда им нужно передохнуть и отвлечься, они предаются своему увлекательному хобби — поиску гримас в циркулирующих данных.

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Ученые изучают визуализации о ветре и температуре из повторного анализа — он моделирует атмосферные условия в глобальном масштабе, черпая информацию о погоде со спутников и некоторых других источников. За около 40 лет наблюдений в их "копилке гримас Земли" накопилась целая коллекция.

По словам Поусона, наилучшее время для поиска призрачных лиц — зима в полярных полушариях. Условия полярной ночи способствуют развитию стратосферного полярного вихря или циркумполярного вихря, как его еще называют исследователи-атмосферщики.

Большую часть холодного времени года этот вихрь вращается высоко в стратосфере. Однако один раз в году, где-то в январе или феврале, циркумполярное течение нарушается, что приводит к ослаблению западных ветров, тем самым повышая температуру над полюсом. По словам Коя, такие сбои могут даже привести к изменению направления ветра и разделению вихря на секции. Именно в эти периоды или после них ученые, как правило, и наблюдают, как "гримасничает" планета.

Исследователи отмечают, что все призрачные лица, которые они наблюдают, по сути вызваны различным расположением низкой и высокой завихренности. На фото гримас области высокой потенциальной завихренности окрашены оранжевым цветом и циркулируют против часовой стрелки, области с низкой потенциальной завихренностью окрашены пурпурным цветом и движутся по часовой стрелке.

[ + – ] Эти "лица" были видны в данных потенциальной завихренности от 30 декабря 1984 г., 7 февраля 1990 г. и 28 января 2012 г. Фото: NASA GSFC

Первое слева на фото из трех лиц образовалось в результате расщепления вихря с глазами с высокой потенциальной завихренностью. Однако более распространенные гримасы, которые удается обнаружить ученым — следующие два изображения, в центре и справа. В обоих случаях левый глаз представляет собой область с низкой завихренностью, а правый — с высокой, рот — представляет собой соединяющие их нити.

Идея находить гримасы планеты пришла Стивену Поусону. С тех пор они с коллегой договорились находить хотя бы одно подобное призрачное лицо стратосферы каждую зиму.

Ранее Фокус писал о том, что ученые записали жуткий звук магнитного поля Земли.