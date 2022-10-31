Словно призраки в доме на холме. Ученые записали жуткий звук магнитного поля Земли (аудио)

Ощущения от прослушивания 5-минутной аудиозаписи вполне могли бы сравниться с эффектом от просмотра хорошего фильма ужасов.

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В преддверии Хэллоуина Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало жуткую 5-минутную запись того, как звучит магнитное поле Земли, пишет Science Alert.

Аудиозаписи, от которой по спине пробегает холодок, мы обязаны ученым из Технического университета Дании. Исследователи использовали магнитные сигналы, измеренные спутниковой миссией ESA Swarm, посвященной исследованию магнитного поля. В результате ученые преобразовали сигналы в аудио и выпустили жуткий ролик в канун Дня Святых.

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В результате 5-минутный ролик больше напоминает некий саундтрек к фильму ужасов — жуткие скрипы, потрескивания, а некоторые звуки и вовсе можно сравнить с дыханием незнакомца в телефоне. Пользователи, которые уже прослушали запись в Сети утверждают, что прослушивание вызывало в них некое "оцепенение", а некоторые даже почувствовали "причудливое покалывание в позвоночнике".

Отметим, что с момента открытия записи ее транслировали трижды в день на площади в Копенгагене в Дании. По словам ученого из Технического университета Дании Клауса Нильсена, им с коллегами удалось получить доступ к интересной звуковой системе, которая состоит из трех десятков динамиков, вкопанных в землю на площади Нильсен. В результате они с коллегами решили не просто проигрывать запись, но и сопроводить ее видеорядом — на кадрах изображена геомагнитная буря, возникшая в результате вспышки на Солнце 3 ноября 2011 года.

Отметим, что внутренний магнетизм Земли (магнитосфера) создает поле в форме кометы, располагающееся вокруг поверхности Земли. Оно обеспечивает защиту от опасного солнечного и космического излучения частиц, а также защищает атмосферу от эрозии из-за солнечного ветра.

Ранее Фокус писал о том, что сильная магнитная буря на Марсе утихла — теперь аппарат NASA сможет выжить.