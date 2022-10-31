Наче привиди в будинку на пагорбі. Вчені записали страшний звук магнітного поля Землі (аудіо)

Відчуття від прослуховування 5-хвилинного аудіозапису цілком могли б зрівнятися з ефектом від перегляду фільму жахів.

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Напередодні Геловіну Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало страшний 5-хвилинний запис того, як звучить магнітне поле Землі, пише Science Alert.

Аудіозаписи, від якого по спині пробігає холодок, ми завдячуємо вченим із Технічного університету Данії. Дослідники використали магнітні сигнали, виміряні супутниковою місією ESA Swarm, присвяченою дослідженню магнітного поля. В результаті вчені перетворили сигнали на аудіо і випустили моторошний ролик напередодні Дня Святих.

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У результаті 5-хвилинний ролик більше нагадує якийсь саундтрек до фільму жахів — моторошні скрипи, потріскування, а деякі звуки взагалі можна порівняти з диханням незнайомця в телефоні. Користувачі, які вже прослухали запис у мережі, стверджують, що прослуховування викликало в них якесь "заціпеніння", а деякі навіть відчули "химерне поколювання в хребті".

Зазначимо, що з моменту відкриття запису її транслювали тричі на день на площі у Копенгагені у Данії. За словами вченого з Технічного університету Данії Клауса Нільсена, їм із колегами вдалося отримати доступ до цікавої звукової системи, яка складається з трьох десятків динаміків, вкопаних у землю на площі Нільсен. У результаті вони з колегами вирішили не просто програвати запис, а й супроводити його відеорядом — на кадрах зображено геомагнітну бурю, яка виникла внаслідок спалаху на Сонці 3 листопада 2011 року.

Зазначимо, що внутрішній магнетизм Землі (магнітосфера) створює поле у формі комети, що розташовується навколо Землі. Воно забезпечує захист від небезпечного сонячного та космічного випромінювання частинок, а також захищає атмосферу від ерозії через сонячний вітер.

Раніше Фокус писав про те, що сильна магнітна буря на Марсі вщухла, тепер апарат NASA зможе вижити.