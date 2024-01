Императорские экзамены как залог успеха: династия Тан имела удивительный уровень социальной мобильности

Ученые нашли способ изучить профессиональное развитие в средневековом Китае (618-907 гг. н. э.), опираясь на надгробные эпитафии времен правления династии Тан.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как люди поднимались по социальной лестнице в древности? Обычно исследователи решают этот вопрос в современных индустриальных странах, используя данные из различных источников. Однако, когда речь идет о прошлых веках, например, о средневековом Китае, все становится сложнее из-за нехватки соответствующей статистики, пишет Phys.org.

Однако исследовательская группа нашла способ изучить профессиональное развитие в средневековом Китае (618-907 гг. н. э.), опираясь на надгробные эпитафии времен правления династии Тан. Эти эпитафии содержат родословную, имена и должностные титулы (например, министр кадров, министр Суда судебного надзора и заместитель императорского цензора) отца и деда покойного, а также историю карьеры и образовательные данные покойного — примеры данных для измерения социальной мобильности между поколениями.

Фанки Вэн, доцент кафедры социологии Университета штата Огайо, объясняет: "Эпитафии, написанные в средневековом Китае, в частности во времена династии Тан, как правило, являются очень подробными описаниями жизни человека, стилизованными прозой и стихами, и содержат подробную информацию о происхождении предков, семейном происхождении и карьерной истории каждого умершего".

"Эта информация, в некотором роде, отражает то, что было бы включено в современное исследование социальной мобильности", — добавляет Эрик Х. Ванг, доцент кафедры политики Нью-Йоркского университета.

Красный цвет — фамилия и хороним; синий цвет — полное имя и должность деда и отца; желтый цвет — карьерный путь умершего лица; зеленый цвет — возраст на момент смерти и время смерти Фото: National Library of China

Ван изучает историческую политическую экономию, а Вэн исследует социальную мобильность в современных обществах. Признав высокий уровень качества данных, заложенных в этих эпитафиях, они поняли, что артефакты являются источником, объединившим их научные интересы.

Позже они привлекли к проекту профессора социологии Нью-Йоркского университета Майкла Хаута, научного руководителя диссертации Вен и ведущего исследователя социальной стратификации и мобильности.

Результаты исследования, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), выявили закономерности, напоминающие 1960-1970-е годы в США. Проанализировав 3640 эпитафий и других исторических источников, исследователи обнаружили упадок китайской средневековой аристократии и подъем меритократии 1300 лет назад.

Исследователи обнаружили конкретную причину такого развития событий. Ею стал Императорский экзамен, или Кэджу (Keju). Его разработали в этот период с целью отбора чиновников на должности государственной службы.

Этот экзамен, проводившийся до начала XX века, определял, кто получит ключевые должности на государственной службе. Сдача Кеджу стала билетом к успеху, подобно той роли, которую сегодня часто играет высшее образование.

"Более того, сдача Императорского экзамена могла даже уравнять шансы на дальнейший успех, поскольку статус отца не был фактором бюрократического ранга мужчин, сдавших Кеджу", — отмечают исследователи.

"Образование занимает центральное место в нашем понимании мобильности поколений, — замечает Хаут. — Многие думают, что это было развитие XX века. Но, как мы видим из многовековых данных, существуют явления, связывающие происхождение, образование и карьеру, очень похожие на современные модели".

