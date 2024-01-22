Грация кошки без тела картошки: гигантский мегалодон на самом деле был длинным и стройным

В новом исследовании ученые еще раз оценили форму тела огромного древнего морского хищника, и теперь считают, что он был совсем другим.

Миллионы лет назад древний океан держал в страхе один из самых жестоких и опасных хищников на Земле — мегалодон (Otodus megalodon). Ученые то и дело находят огромные окаменелые зубы и чешую, а также части позвоночника этого монстра. В результате ученые смогли восстановить внешний вид мегалодона, пишет IFLScience.

Долгое время считалось, что мегалодон достигал невероятных размеров, а его тело, вероятно, немного напоминало картошку. В новом исследовании ученые повторно изучили окаменелости, которые есть у нас сегодня, и пришли к выводу, что древний хищник вовсе не отличался "фигурой картошки", на самом деле грозный мегалодон был длинным и стройным.

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В своей работе команда опиралась на "три важных фактора", которые стали доступными лишь в последние годы. Во-первых, температура крови мегалодона: недавно ученые пришли к выводу, что древний хищник был теплокровным, как и современная большая белая акула. Во-вторых, ученые обнаружили, что теплокровность вовсе не всегда свидетельствует о том, что существо быстро передвигается в воде. В-третьих, предыдущее исследование окаменевшей чешуи мегалодона показало, что хищник на самом деле передвигался очень медленно.

Эти три фактора заставили команду ученых усомниться в том, что форма тела мегалодона напоминала форму тела современной большой белой белухи. Ранее ученые смогли реконструировать позвоночный столб мегалодона и пришли к выводу, что длина хищника без головы и хвоста составляла около 11,1 метра.

При этом ранее ученые подсчитали, что согласно этим же позвонкам мегалодон должен был бы достигать в длину всего около 9,2 метра с головой и хвостом — об этом свидетельствовал диаметр наибольшего позвонка.

Мегалодон на самом деле был намного стройнее, чем все считают Фото: DePaul University/Kenshu Shimada

В результате ученые не стали зацикливаться на идее о том, что мегалодон должен был выглядеть как современная белая акула. Команда сосредоточилась на том, что особь не могла быть менее 11,1 метра и предположила, что древний хищник, вероятно, имел более тонкое тело в сравнении с пропорциями, наблюдаемыми сегодня у большой белой акулы.

Известно, что скелет мегалодона, как и современных акул, состоял из хрящей, а они чрезвычайно плохо сохраняются в летописи окаменелостей, потому так сложно понять, как они выглядели на самом деле. По словам соавтора исследования, палеобиолога из Университета ДеПола в Чикаго Кеншу Шимады, вероятно, ученым стоит более непредвзято относиться к тому, как мог выглядеть древний хищник.

Команда также отмечает, что споры о том, как на самом деле выглядел древний хищник будут вестись до тех пор, пока исследователям не удастся обнаружить несколько полных скелетов мегалодона — только в этом случае мы сможем быть уверенны в его истинной форме.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, кто победил бы в самой кровавой битве гигантов Земли: мегалодон против T. Rex.