Болезнь кроется в мелочах: ученые назвали симптомы СДВГ, которые чаще всего упускают из виду

Миллионы взрослых людей по всему миру ежедневно сталкиваются с невероятными трудностями каждый день, даже не подозревая, что за этим стоит распространенное расстройство.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это не просто неспособность усидеть на месте или отвлечение на любую мелочь. Этим заболеванием страдают миллионы людей по всему миру, начиная с детства и заканчивая взрослым возрастом. Несмотря на его распространенность, более тонкие признаки СДВГ у взрослых часто остаются незамеченными, оказывая глубокое влияние на жизнь без выявления основной причины, пишет YourTango.

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СДВГ — это расстройство мозга, которое проявляется в устойчивой модели невнимательности, гиперактивности и импульсивности, влияющих на повседневное функционирование и развитие. Хотя большинство ассоциирует его с детьми, которые не могут усидеть на месте или сосредоточиться на уроке, реальность такова, что СДВГ может сохраняться и во взрослом возрасте, с симптомами, которые гораздо менее очевидны, но не менее сложны.

Взрослые с СДВГ могут сталкиваться с проблемами, которые лишь на первый взгляд не имеют отношения к расстройству. Например, нередко люди с СДВГ имеют IQ выше среднего. Это может привести к разочаровывающему парадоксу, когда, несмотря на свой интеллект, они испытывают трудности в учебе и профессиональных достижениях из-за симптомов СДВГ. Такая борьба часто приводит к заниженной самооценке, поскольку они сравнивают себя с ровесниками, которые добиваются успеха легче.

Еще один менее известный признак — склонность к несчастным случаям. Взрослые с СДВГ могут находить задачи, требующие одновременной концентрации внимания, например вождение автомобиля, особенно сложными, что приводит к повышенной вероятности несчастных случаев. Речь идет не только о физических казусах, но и о трудностях с сохранением рабочего места или завершением образовательных программ, где необходимость в устойчивом внимании и организационных навыках представляет собой серьезное препятствие.

Влияние СДВГ не ограничивается личными достижениями; оно глубоко затрагивает и межличностные отношения. Недоразумения и разочарования могут возникать, когда человек с СДВГ забывает важные детали или не выполняет задания, что может привести к разрушению даже самых крепких отношений.

Возможно, один из самых серьезных симптомов, который не замечают во взрослом возрасте — это повышенный риск депрессии и суицидальных мыслей среди взрослых с СДВГ. Совокупный эффект проблем, от трудностей в учебе до профессиональных неудач и напряженных отношений, может привести к еще более серьезным нарушениям психического здоровья.

Распознавание осведомленности об этих симптомах крайне важно не только для людей, непосредственно страдающих СДВГ, но и для их близких и медицинских работников. Понимание того, что эти проблемы могут быть вызваны СДВГ, может привести к эффективному лечению, включая медикаментозное и психотерапевтическое, которое значительно улучшит качество жизни. Поощрение тех, у кого наблюдаются эти признаки, к обращению за профессиональной консультацией — важнейший шаг к тому, чтобы помочь им найти поддержку и стратегии, необходимые для успешной жизни.

Ранее Фокус писал о том, что пожилых людей, страдающих от СДВГ, попросту не учитывают в статистике. Старшие люди, страдающие от серьезного расстройства, зачастую, попросту не учитываются в результатах научных работ, не получая необходимые диагностику и лечение, показало исследование.

Также Фокус писал о том, что передозировка лекарствами от СДВГ становится все более частой. Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4000 случаев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.