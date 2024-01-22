Аппарат NASA выстрелил лазером в индийский посадочный модуль на Луне: почему это важно (фото)

Это может иметь огромное значение для будущих попыток приземления на лунную поверхность.

Впервые на Луне лазерный луч был передан и отражен между орбитальным космическим аппаратом NASA и устройством размером с печенье на индийском посадочном модуле "Викрам". Этот успешный эксперимент открывает двери для нового способа точного определения местоположения целей на поверхности Луны, пишет Futurism.

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Орбитальный аппарат NASA под названием Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) успешно передал лазерный луч и принял его обратно, когда он отразился от устройства на борту початочного модуля "Викрам", который совершил успешную посадку на Луне в августе прошлого года.

Согласно недавнему сообщению NASA, уникальный эксперимент был проведен еще в середине декабря прошлого года. Тогда LRO отправил серию лазерных лучей на ретрорефлектор диаметром 5 см, размещенный на борту индийского посадочного модуля. Эти лучи были сразу же отражены прибором и ученые из NASA поняли, что их метод определения целей на Луне работает.

Индийский посадочный модуль "Викрам" с ретрорефлектором NASA приземлился на Луне 23 августа 2023 года. Камера на борту LRO сделала этот снимок четыре дня спустя. Посадочный модуль находится в центре изображения, его темная тень видна на фоне яркого ореола вокруг него. На изображении показана территория шириной 1,7 километра Фото: NASA

Результат этого эксперимента может произвести революцию в том, как ученые находят объекты и определяют их точное местоположение на поверхности Луны с огромных расстояний.По словам ученых, эксперимент доказал, что можно обнаружить неподвижный объект на Луне с помощью орбитального аппарата, который находится в движении. Теперь нужно улучшить технологию ретрорефлекторов или светоотражателей, которые смогут использовать будущие миссии на Луну.

Согласно сообщению NASA, крошечный ретрорефлектор имеет 8 кварцевых кубических призм, установленных в куполообразной алюминиевой раме. Этому устройству не нужно никакого питания и оно может служить десятки лет. Его конфигурация позволяет ретрорефлектору отражать свет, поступающий с любого направления, обратно к его источнику.

Крошечный ретрорефлектор имеет 8 кварцевых кубических призм, установленных в куполообразной алюминиевой раме. Этому устройству не нужно никакого питания и оно может служить десятки лет. Его конфигурация позволяет ретрорефлектору отражать свет, поступающий с любого направления, обратно к его источнику Фото: NASA

Эти крошечные устройства помогут будущим исследователям Луны ориентироваться в пространстве и будут надежными помощниками при приземлении на спутник Земли.

К сожалению, сбор дополнительных данных может оказаться затруднительным, поскольку прибор LRO под названием LOLA, с помощью которого направлялись лазерные лучи, в данный момент является единственным лазером на орбите вокруг Луны. И он работает уже на 13 лет дольше запланированного срока.

Стоит сказать, что эксперимент с отправкой и отражением света на Луну и обратно на орбиту состоялся успешно не с первого раза. Как сообщили ученые из NASA, потребовалось восемь попыток, чтобы установить контакт.

Но в NASA надеются развивать успех с помощью других ретрорефлекторов, установленных на початочных модулях, которые в скором времени полетят на Луну. Одно из таких устройств размещено на японском модуле SLIM, который успешно приземлился на Луне, но затем у него возникли серьезные проблемы, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что спутник NASA запечатлел полярное сияние в инфракрасном свете. Космический аппарат Suomi NPP с помощью своего инфракрасного прибора сделал уникальное изображение северного полярного сияния.