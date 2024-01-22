Совсем другой вид: спутник NASA запечатлел полярное сияние в инфракрасном свете (фото)

Космический аппарат Suomi NPP с помощью своего инфракрасного прибора сделал уникальное изображение северного полярного сияние.

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Спутник Suomi NPP, который является совместным проектом NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сделал уникальный снимок северного полярного сияния над Канадой в инфракрасном свете. Для этого спутник использовал прибор VIIRS, который может улавливать даже самые низкие уровни излучения, пишет Space.

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Обычно на фотографиях полярные сияния выглядят как красочные цветные полосы света, но на новом снимке такого увидеть нельзя. Дело в том, что космический аппарат Suomi NPP сделал уникальное изображение северного полярного сияния в инфракрасном диапазоне света.

Важно

Загадка космической физики: странное свечение в небе не является настоящим полярным сиянием

Прибор VIIRS чувствителен к слабым уровням излучения и использует отраженный Луной солнечный свет, а также источники на поверхности Земли и в ее атмосфере для обнаружения видимого света в ночное время. В данном случае спутник увидел видимый свет, выпускаемый северным полярным сиянием на Канадой, который прошел через атмосферу Земли. В результате получилось не цветное изображение, а черно-белое.

Спутник увидел видимый свет, выпускаемый северным полярным сиянием на Канадой, который прошел через атмосферу Земли. В результате получилось не цветное изображение, а черно-белое Фото: NASA

По словам ученых из NASA, чаще всего полярные сияния, которые можно увидеть арктическом и антарктическом регионе Земли (северное и южное полярное сияние соответственно), имеют зеленый оттенок. Также можно увидеть красные, синие, фиолетовые и розовые полосы света в небе.

Полярные сияния хорошо видны в ночное время и причиной их появления являются геомагнитные бури на Земле, возникающие в результате столкновения солнечных частиц с магнитным полем нашей планеты. Когда происходит корональный выброс массы на Солнце, или извержение плазмы, и она достигает Земли, то некоторые солнечные частицы устремляются в верхний шар атмосферы и сталкиваются с молекулами азота и кислорода. В результате возникает свет, известный как полярное сияние.

Ученые уже предсказали, что в январе начинается новый пик активности Солнца, который продлится примерно до октября. В результате на звезде будет происходить больше извержений плазмы, а значит стоит ожидать более частых появлений полярных сияний, при чем не только в очень высоких широтах, но и в более умеренных.

У Солнца продолжается 25-й цикл солнечной активности, который начался в 2019 году и продлится до 2030 года. Обычно примерно в середине цикла наступает солнечный максимум, то есть тот самый пик солнечной активности.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что странные и красивые полярные сияния возникают на планетах возле мертвых звезд. Необычные полярные сияния, похожие на земные, можно обнаружить на планетах, которые вращаются вокруг особого типа нейтронных звезд.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили полярное сияние на неудавшейся звезде, которого не должно быть. Полной неожиданностью для астрономов стало обнаружение полярного сияния на коричневом карлике, который не имеет внешнего источника для возникновения данного явления.