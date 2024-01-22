Зовсім інший вигляд: супутник NASA зафіксував полярне сяйво в інфрачервоному світлі (фото)

Космічний апарат Suomi NPP за допомогою свого інфрачервоного приладу зробив унікальне зображення північного полярного сяйва.

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Супутник Suomi NPP, який є спільним проєктом NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, зробив унікальний знімок північного полярного сяйва над Канадою в інфрачервоному світлі. Для цього супутник використовував прилад VIIRS, який може вловлювати навіть найнижчі рівні випромінювання, пише Space.

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Зазвичай на фотографіях полярні сяйва виглядають як барвисті кольорові смуги світла, але на новому знімку такого побачити не можна. Річ у тім, що космічний апарат Suomi NPP зробив унікальне зображення північного полярного сяйва в інфрачервоному діапазоні світла.

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Прилад VIIRS чутливий до слабких рівнів випромінювання і використовує відбите Місяцем сонячне світло, а також джерела на поверхні Землі і в її атмосфері для виявлення видимого світла в нічний час. У цьому випадку супутник побачив видиме світло, що випускається північним полярним сяйвом на Канаді, яке пройшло через атмосферу Землі. У результаті вийшло не кольорове зображення, а чорно-біле.

Супутник побачив видиме світло, що випускається північним полярним сяйвом на Канаді, яке пройшло через атмосферу Землі. У результаті вийшло не кольорове зображення, а чорно-біле Фото: NASA

За словами вчених із NASA, найчастіше полярні сяйва, які можна побачити в арктичному та антарктичному регіоні Землі (північне та південне полярне сяйво відповідно), мають зелений відтінок. Також можна побачити червоні, сині, фіолетові та рожеві смуги світла в небі.

Полярні сяйва добре видно в нічний час і причиною їхньої появи є геомагнітні бурі на Землі, що виникають унаслідок зіткнення сонячних частинок із магнітним полем нашої планети. Коли відбувається корональний викид маси на Сонці, або виверження плазми, і вона досягає Землі, то деякі сонячні частинки спрямовуються у верхню кулю атмосфери і стикаються з молекулами азоту і кисню. У результаті виникає світло, відоме як полярне сяйво.

Вчені вже передбачили, що в січні починається новий пік активності Сонця, який триватиме приблизно до жовтня. Унаслідок цього на зірці відбуватиметься більше вивержень плазми, а отже, варто очікувати частіших появ полярних сяйв, причому не тільки в дуже високих широтах, а й у помірніших.

У Сонця триває 25-й цикл сонячної активності, який розпочався 2019 року і триватиме до 2030 року. Зазвичай приблизно в середині циклу настає сонячний максимум, тобто той самий пік сонячної активності.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що дивні і красиві полярні сяйва виникають на планетах біля мертвих зірок. Незвичайні полярні сяйва, схожі на земні, можна виявити на планетах, які обертаються навколо особливого типу нейтронних зірок.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили полярне сяйво на невдалій зірці, якого не повинно бути. Повною несподіванкою для астрономів стало виявлення полярного сяйва на коричневому карлику, який не має зовнішнього джерела для виникнення цього явища.