Загадка космічної фізики: дивне світіння в небі не є справжнім полярним сяйвом

Нова теорія припускає, що атмосферне явище, відоме як Стів, має інше походження, ніж полярні сяйва.

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Полярні сяйва на Землі виникають ближче до полюсів, а ось атмосферне явище під назвою Стів, що світиться, виникає в нижчих широтах. Воно являє собою фіолетову і рідко зелену довгу смугу світла. Раніше вважалося, що Стів, який схожий на полярне сяйво, може мати однаковий механізм з ним появи. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, припускає, що Стів — це не полярне сяйво, а щось інше, пише ScienceAlert.

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Полярні сяйва на Землі виникають, коли після спалаху на Сонці, до нашої планети летять потоки заряджених сонячних частинок. Коли вони стикаються з магнітним полем Землі, то більшість із них відлітає назад у космос. Але деякі частинки залишаються в магнітосфері і починають рухатися вздовж силових ліній магнітного поля до полюсів. Там вони потрапляють у верхні шари атмосфери Землі, стикаються з атомами різних газів і це призводить до виділення світла.

Атмосферне явище Стів Фото: ScienceAlert

Але 5 років тому вперше вчені офіційно виділили ще одне атмосферне явище, що світиться, яке називається Стів. Назва англійською мовою — STEVE і це абревіатура від Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, що перекладається як Сильне підвищення швидкості теплового випромінювання. Іншими мовами ця назва не перекладається, а тому відбувається інтерпретація абревіатури. Стів являє собою довгу яскраву смугу фіолетового світла, іноді із зеленим відтінком.

Якщо раніше вважалося, що механізм появи Стіва схожий на полярне синє, а тому його можна вважати підвидом цього явища, то автори нового дослідження вважають, що це не так. Учені припускають, що Стів створюється не магнітними полями, як полярні сяйва, а електричними полями, що розташовані паралельно силовим лініям магнітного поля, на нижчих широтах.

Атмосферне явище Стів Фото: ScienceAlert

Учені вважають, що сонячні частинки збуджуються локально електричним полем, а не падають з більшої висоти на нижчу, що являє собою зовсім інший механізм, ніж той, який стоїть за появою полярних сяйв.

Полярне сяйво Фото: ScienceAlert

Автори дослідження пропонують цікавий спосіб перевірити свою теорію. За словами вчених, щоб вивчити одну з найбільших загадок космічної фізики, потрібно відправити ракету в іоносферу Землі. А саме в сам Стів, хоча це явище з'являється дуже рідко. Проте вчені ведуть роботу з NASA, щоб космічне агентство допомогло реалізувати цей науковий проєкт.

Ракета має перевірити, чи реальні паралельні електричні поля, і якщо так, то наскільки вони сильні. Додаткові ракети літатимуть ще вище, щоб спостерігати справжні полярні сяйва для порівняння явищ.

Автори дослідження вважають, що якщо їхня теорія правильна, то нове відкриття матиме далекосяжні наслідки для кращого розуміння атмосфери і магнітосфери Землі, їхньої взаємодії та їхньої фізики.

Як уже писав Фокус, астрономи-аматори виявили планети, які врізалися одна в одну. Група астрономів змогла виявити зіткнення і руйнування двох крижаних планет-гігантів на відстані 1800 світлових років від нас.