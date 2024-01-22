Могли образоваться где угодно, но выбрали Норвегию: почему в стране так много фьордов

Исследователи рассказали, почему в течение многих ледниковых периодов фьорды "вырастали" именно в этой местности, хотя могли появиться в любой точке.

Норвегия известна своими потрясающими фьордами, представляющими собой длинные извилистые прибрежные заливы с крутыми склонами, которые давно уже стали визитной карточкой страны. Эти геологические образования, наполненные сверкающей водой привлекают внимание не только тысяч туристов, но и исследователей, пишет Live Science.

Данные официального совета по туризму Норвегии свидетельствуют о том, что фьорды встречаются вдоль береговой линии по всему миру, от Аляски до Шотландии и Новой Зеландии. Однако именно в Норвегии находится самое большое количество фьордов на Земле — более 1000 тысячи, и это только те, которые достаточно значительны, чтобы получить свои имена. Так почему же именно Норвегия стала сердцем фьордов?

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По словам палеогляциолога из Манчестерского университета Великобритании Анны Хьюз, в действительности фьорды являются продуктом ледниковых циклов, повторяющихся с определенной частотой, и оледенения в масштабах ледникового покрова. Географическое положение Норвегии поставило ее на путь многих циклов оледенения около 2,6 миллиона лет назад, причем самый последний из этих циклов произошел около 120 000 — 11 700 лет назад.

Хьюз отмечает, ледяные щиты могут выглядеть статичными, но в действительности не являются такими — они весьма динамичны. Лед течет и перемещается от высоких точек к низким, либо посредством внутренней деформации, либо из-за скольжения с нижележащими отложениями. Все это приводит к тому, что осадки стирают камни или коренную породу, расположенную под ними, что со временем приводит к образованию U-образных долин. Когда одна из этих долин с крутыми склонами образуется из ледника, впадающего в океан, морская вода устремляется сюда, когда ледник тает, тогда и рождается фьорд.

По словам Хьюз, для образования столь глубоких фьордов, как в Норвегии, потребуется множество циклов наступления и отступления ледников. Простыми словами, фьорд, образованный в одном из ледниковых периодов, будет лишь расти в последующих из них.

Геолог из Университета Буффало Джейсон Бринер считает, что технически фьорды могут образовываться буквально везде, где ледники встречаются с океаном. Но не на каждой береговой линии, покрытой льдом, есть одинаковое количество фьордов — или одинаково красивых фьордов. Ученый отмечает, то, где они формируются, во многом связано с геологией, существующей здесь около 2,6 миллиона лет назад.

Чтобы объяснить, какую роль геология играет в образовании фьорда, ученый сравнил его "рождение" с разрезанием твердого сыра и феты. В первом случае сыр сохранит свою форму, тогда как фета раскрошится — так и с горной породой: более твердая магматическая порода позволит сформироваться фьорду с высоким рельефом, тогда как мягкая коренная порода попросту раскрошится. В этом контексте твердая магматическая порода Норвегии подходит для создания фьордов как ничто лучше.

Кроме того, западное побережье Норвегии представляет собой границу тектонических плит, где континентальная кора встречается с корой океанического дна. По словам Бринера, самые впечатляющие фьорды на Земле как раз и находятся там, где ледниковый покров стекает с континента в океан.

Таким образом, хотя Норвегия не может претендовать единолично на фьорды, ее неровная береговая линия является свидетельством мощи ледников, которые ее сформировали.

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