Видны даже из космоса. На одном из фьордов Гренландии обнаружили загадочные следы (фото)

Удивительные снимки были получены в марте текущего года, и ученые полагают, что их оставили люди.

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Едва ли в Гренландии можно встретить "отпечатки людей", да еще и такие явные, чтобы их можно было заметить даже из космоса. Однако изображения OLI-2 спутника Landsat 9, сделанные в марте 2023 года, все же смогли их запечатлеть, пишет SciTechDaily.

13 марта оперативный аппарат на спутнике Landsat 9 получил изображения фьорда Тунуллиарфик в естественных цветах. Исследователи увеличили изображения и обнаружили нечто удивительное. В то время как воды фьорда были покрыты слоем морского льда, по нему проходили несколько длинных прямых линий, проходящие по всей длине фьорда.

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Отметим, что трещины и торосы могут образовываться естественным образом на льду, исследователи полагают, что их все-таки оставили люди. Исследователи предполагают, что отметины, которые видны даже из космоса, оставили люди, использующие транспортные средства, такие как снегоходы, чтобы добраться из одного городка в другой. Об этом свидетельствует и то, что некоторые линии соединяют местные небольшие города, как, например, 4-километровая трасса, соединяющая Кассиарсук и Нарсарсуак.

Фото получены 13 марта 2023 года Фото: Operational Land Imager-2 (OLI-2)/Landsat 9

Впрочем, самая длинная трасса, прорезающая фьорд, имеет длину в 20 километров. Натан Курц и несколько других ученых из Лаборатории криосферных наук Центра космических полетов имени Годдарда NASA, полагают, что этот рисунок мог быть создан в результате путешествий или охоты людей, живущих в близлежащих городках.

Ученые также отмечают, что смешанные с геометрическими фигурами, некоторые линии предполагают больше вариаций. Например, некоторые из них, по мнению Курца, вероятно были созданы естественным путем и представляют собой трещины или торосы из-за приливных движений.

Некоторые линии соединяют города Кассиарсук и Нарсарсуак Фото: Operational Land Imager-2 (OLI-2)/Landsat 9

Отметим, что с наступлением лета, снег и лед здесь ослабят свою хватку. На самом деле воды фьорда Тунуллиарфик большую часть года оказываются свободными ото льда, за исключением плавучих айсбергов, которые откалываются от ледника на севере. По мере того как снег тает, белый цвет постепенно уступает место зеленому.

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