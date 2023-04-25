Видно навіть із космосу. На одному з фіордів Гренландії виявили загадкові сліди (фото)

Дивовижні знімки були отримані в березні поточного року, і вчені вважають, що їх залишили люди.

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Навряд чи в Гренландії можна зустріти "відбитки людей", та ще й такі явні, щоб їх можна було помітити навіть із космосу. Однак зображення OLI-2 супутника Landsat 9, зроблені в березні 2023 року, все ж таки змогли їх сфотографувати, пише SciTechDaily.

13 березня оперативний апарат на супутнику Landsat 9 отримав зображення фіорда Тунулліарфік у природних кольорах. Дослідники збільшили зображення та виявили щось дивовижне. Коли води фіорду були покриті шаром морського льоду, по ньому проходили кілька довгих прямих ліній по всій довжині фіорду.

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Зазначимо, що тріщини й тороси можуть утворюватися природним чином на льоду, проте дослідники вважають, що їх залишили люди. Дослідники припускають, що мітки, які видно навіть із космосу, залишили люди, які використовують транспортні засоби, такі як снігоходи, щоб дістатися з одного містечка до іншого. Про це свідчить і те, що деякі лінії з'єднують невеликі міста, як, наприклад, 4-кілометрова траса, що з'єднує Касіарсук і Нарсарсуак.

Фото зроблене 13 березня 2023 року Фото: Operational Land Imager-2 (OLI-2)/Landsat 9

Утім, найдовша траса, що прорізає фіорд, має довжину 20 кілометрів. Натан Курц і кілька інших вчених із Лабораторії кріосферних наук Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA вважають, що цей малюнок міг бути створений у результаті подорожей або полювання людей, які мешкають у прилеглих містечках.

Учені також зазначають, що, змішані з геометричними фігурами, деякі лінії припускають більше варіацій. Наприклад, деякі з них, на думку Курца, ймовірно, були створені природним шляхом і є тріщинами або торосами через припливні рухи.

Деякі лінії з'єднують міста Кассіарсук і Нарсарсуак Фото: Operational Land Imager-2 (OLI-2)/Landsat 9

Зазначимо, що з настанням літа, сніг і крига тут послаблять свою хватку. Насправді води фіорду Тунулліарфік більшу частину року виявляються вільними від льоду, за винятком айсбергів, які відколюються від льодовика на півночі та плавають. У міру того, як сніг тане, білий колір поступово поступається місцем зеленому.

Раніше Фокус писав про таємницю Льодовикового періоду: чому Гренландія мала "квитки" в перший ряд, а постраждала Антарктида.