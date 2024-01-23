Огромный модуль будущей МКС взорвался, но специалисты довольны: в чем причина (видео)

Взрыв был эквивалентен использованию 164 динамитных шашек.

Международная космическая станция (МКС) прекратит свою работу в 2030 году, поэтому NASA предложило частным компаниям создать новую орбитальную станцию. Одной из таких станций должна стать Orbital Reef, которую создают американские компании Sierra Space и Blue Origin. Компания Sierra Space провела очередное испытание одного из модулей будущей космической станции под названием LIFE. Как и во время прошлых испытаний этот модуль был взорван. Но если раньше инженеры проверяли на прочность масштабные модели, то теперь был взорван прототип модуля полноценного размера. Взрыв был эквивалентен использованию 164 динамитных шашек, пишет Space.

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Очередная проверка огромного надувного модуля LIFE на прочность состоялось в Космическом центре Маршалла, которым управляет NASA, и который находится в штате Алабама, США. Этот модуль будет частью новой космической станции Orbital Reef, которая предназначена стать заменой для МКС. Надувной модуль, который был взорван во время испытаний, имеет высоту 6,2 метра и диаметр 8,3 метра и является полноценным прототипом сегмента, из которых будет состоять будущая орбитальная станция.

Основная цель нового испытания, как и всех предыдущих, состоит в том, чтобы проверить на прочность модуль LIFE, чтобы он мог выдержать условия космоса. Инженеры Sierra Space накачивали внутрь конструкции воздух до тех пор, пока она не взорвалась. То есть, инженеры пытались оценить насколько большое давление может выдержать будущий модуль станции Orbital Reef. Во время испытаний был превышен порог требований безопасности NASA для таких конструкций на 27%. То есть модуль выдержал огромное давление, прежде чем взорвался. В Sierra Space считают, что новая космическая станция после запуска может превзойти по размерам МКС, ведь, возможно, будут созданы модули еще большего размера.

Основная цель нового испытания, как и всех предыдущих, состоит в том, чтобы проверить на прочность модуль LIFE, чтобы он мог выдержать условия космоса Фото: space.com

В американской компании заявили, что несмотря на успешное испытание, подобные взрывы полномасштабных модулей будущей космической станции будет происходить и дальше. В рамках новых испытаний также будет проверена способность конструкции противостоять ударам микрометеоритов.

Пока точно не известно, сможет ли станция Orbital Reef начат свою работу сразу же после вывода МКС из эксплуатации в 2030 году. В прошлом году в NASA заявили, что работают с частными подрядчиками над тем, чтобы любая новая потенциальная космическая станция была введена в эксплуатацию вовремя, то есть чтобы не оказалось так, что на орбите нет аванпоста для жизни и работы астронавтов.

Так будет выглядеть новая космическая станция Orbital Reef Фото: Blue Origin

Сейчас NASA финансирует работу двух разработчиков будущих космических станций, одна из которых состоит из компаний Blue Origin и Sierra Space, а вторая – из компаний Voyager Space и Northrop Grumman. Также NASA финансирует создание новых модулей для МКС от компании Axiom Space. Предполагается, что после окончания работы МКС, эти модули отсоединят и создадут отдельную космическую станцию.

Как уже писал Фокус, вывод из эксплуатации МКС, которая работает уже 24 года, обойдется NASA примерно в 1 млрд долларов.

Также Фокус писал о том, что первый японский посадочный модуль на Луне под названием SLIM пытаются вернуть к жизни. Дело в том, что он успешно приземлился на Луне, но возникли технические трудности, из-за чего модуль отключился.