Самые "лживые" летучие мыши в мире: от сосков до вампиризма — все в них фальшивое (фото)
Исследователи обнаружили, что желтокрылые летучие мыши в действительности вовсе не такие, как может показаться на первый взгляд.
Желтокрылая летучая мышь — яркий вид, встречающийся в странах Африки. Это один из 5 видов ложных летучих мышей-вампиров континента, однако новое исследование показывает, что это вовсе не единственная фальшь о них, пишет IFLScience.
Желтокрылые летучие мыши (Lavia frons) достигают в длину около 58-80 миллиметров, причем самки, как правило, немного крупнее самцов. Ученые отмечают, что это обосновано тем, как они вынашивают детенышей, поскольку им приходится летать с детенышами, которые цепляются за них. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, как беременность и выкармливание детенышей влияет на летные способности самок летучих мышей.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Отметим, что исследование было опубликовано в качестве препринта, то есть оно еще должно будет пройти рецензирование. В ходе исследования ученые обнаружили, что беременность оказывает значительное влияние на полет самок, в особенности, когда им приходится подниматься. Ученые обнаружили, что самки начинают активнее махать крыльями в период беременности — простыми словами животные смогли приспособиться к изменениям массы тела, изменяя свое поведение в полете.
Но это не единственная фальшь, которую обнаружили ученые. Авторы исследования также обнаружили, что рядом с анусом у самок находится пара "накладных сосков", за которые детеныши могут цепляться. Наличие искусственных сосков означает, что самка способна добывать пищу и кормить, пока вынашивает детеныша, а также в течение нескольких недель после его рождения. Эта схема весьма необычна, но, вероятно, оказалась рабочей для самок желтокрылой летучей мыши.
Во время наблюдений за самками ученые заметили, как детеныш хватался за "ложный" (нефункциональный) паховый сосок, ножками обхватывал шею матери и сжимал ступнями ее шею сзади — все это позволяло малышу удерживаться, в то время как мать передвигалась или добывала пищу. Периодически малыш отпускал ложный сосок и сосал грудной, получая молоко; порой он также отпускал сосок и обхватив ногами шею матери просто висел на ней.
Но даже это не вся ложь о желтокрылых летучих мышах. Ученые также обнаружили, что их статус вампира не соответствует действительности. В действительности они относятся к ложным вампирам, а их репутация связанно со сходством с настоящими летучими мышами-вампирами. В действительности же рацион этих животных более широкий и состоит из насекомых, мелких позвоночных и фруктов, а не постоянного глотания крови.
К слову, мало кто знает, но у людей также есть ложные соски — они встречаются всего у 6% людей и присутствуют с рождения, однако часто их путают с родинками.
Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как летучие мыши стали вампирами.