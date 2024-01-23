Самые "лживые" летучие мыши в мире: от сосков до вампиризма — все в них фальшивое (фото)

Исследователи обнаружили, что желтокрылые летучие мыши в действительности вовсе не такие, как может показаться на первый взгляд.

Желтокрылая летучая мышь — яркий вид, встречающийся в странах Африки. Это один из 5 видов ложных летучих мышей-вампиров континента, однако новое исследование показывает, что это вовсе не единственная фальшь о них, пишет IFLScience.

Желтокрылые летучие мыши (Lavia frons) достигают в длину около 58-80 миллиметров, причем самки, как правило, немного крупнее самцов. Ученые отмечают, что это обосновано тем, как они вынашивают детенышей, поскольку им приходится летать с детенышами, которые цепляются за них. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, как беременность и выкармливание детенышей влияет на летные способности самок летучих мышей.

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Отметим, что исследование было опубликовано в качестве препринта, то есть оно еще должно будет пройти рецензирование. В ходе исследования ученые обнаружили, что беременность оказывает значительное влияние на полет самок, в особенности, когда им приходится подниматься. Ученые обнаружили, что самки начинают активнее махать крыльями в период беременности — простыми словами животные смогли приспособиться к изменениям массы тела, изменяя свое поведение в полете.

Но это не единственная фальшь, которую обнаружили ученые. Авторы исследования также обнаружили, что рядом с анусом у самок находится пара "накладных сосков", за которые детеныши могут цепляться. Наличие искусственных сосков означает, что самка способна добывать пищу и кормить, пока вынашивает детеныша, а также в течение нескольких недель после его рождения. Эта схема весьма необычна, но, вероятно, оказалась рабочей для самок желтокрылой летучей мыши.

Щенки цепляются за летающих мам с помощью накладных сосков Фото: iNaturalist

Во время наблюдений за самками ученые заметили, как детеныш хватался за "ложный" (нефункциональный) паховый сосок, ножками обхватывал шею матери и сжимал ступнями ее шею сзади — все это позволяло малышу удерживаться, в то время как мать передвигалась или добывала пищу. Периодически малыш отпускал ложный сосок и сосал грудной, получая молоко; порой он также отпускал сосок и обхватив ногами шею матери просто висел на ней.

Но даже это не вся ложь о желтокрылых летучих мышах. Ученые также обнаружили, что их статус вампира не соответствует действительности. В действительности они относятся к ложным вампирам, а их репутация связанно со сходством с настоящими летучими мышами-вампирами. В действительности же рацион этих животных более широкий и состоит из насекомых, мелких позвоночных и фруктов, а не постоянного глотания крови.

К слову, мало кто знает, но у людей также есть ложные соски — они встречаются всего у 6% людей и присутствуют с рождения, однако часто их путают с родинками.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как летучие мыши стали вампирами.