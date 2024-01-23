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Превратить уязвимость в преимущество: как эффективно противостоять алкогольной зависимости

Ксения Романова
Фото: Getty Images | Наш образ жизни, включая диету, физические упражнения и даже медитацию, также может влиять на экспрессию наших генов

Зависимости от различных веществ являются проблемой миллионов людей по всему миру, но ученые считают, что именно их механизмы порабощения нашего организма могут стать ключом к победе.

В последние годы ученые добились значительных успехов в понимании зависимости, в частности того, как такие вещества, как алкоголь и наркотики, взаимодействуют с нашим мозгом на генетическом уровне. Оказывается, наша ДНК играет решающую роль в том, как мы реагируем на эти вещества, вызывающие зависимость, пишет ScienceAlert.

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Каждая клетка нашего мозга содержит весь наш генетический план, плотно упакованный в ее ядро. Этот генетический материал обернут вокруг белков, называемых гистонами, и то, как он упакован, может влиять на то, какие гены активны в тот или иной момент времени. Когда что-то заставляет эти гены становиться более или менее активными, это может изменить все — от одной связи в вашем мозге до вашего поведения в целом.

Интересно, что такие вещества, как алкоголь и наркотики, могут напрямую влиять на активность этих генов, особенно в тех частях мозга, которые связаны с памятью и вознаграждением. Например, они могут изменить способ считывания ДНК и преобразования ее в белки, что влияет на работу клеток мозга. Конкретным примером является исследование того, как алкоголь может изменить экспрессию генов, связанных с дофаминовыми рецепторами, которые играют ключевую роль в системе вознаграждения мозга. Это может привести к изменениям в поведении, например к усилению желания употреблять больше алкоголя.

Самое интересное, что эти изменения не обязательно постоянны. Наш образ жизни, включая диету, физические упражнения и даже медитацию, также может влиять на экспрессию наших генов. Это означает, что, хотя вещества, вызывающие зависимость, могут изменить работу нашего мозга, мы можем противостоять этим изменениям с помощью здоровых практик.

Более того, современные методы лечения психических расстройств, такие как использование антидепрессантов, уже предполагают изменение экспрессии генов. В будущем мы сможем разработать аналогичные подходы к лечению зависимостей, направленные на конкретные гены или пути, вовлеченные в зависимое поведение.

Подобные исследования направлены не только на понимание зависимости, но и на то, чтобы дать нам возможность узнать, что мы можем влиять на функционирование и здоровье нашего мозга с помощью нашего выбора и, возможно, медицинского вмешательства. Таким образом, хотя такие вещества, как алкоголь и наркотики, оказывают сложное и значительное воздействие на наш мозг, есть надежда и потенциал в том, как мы можем реагировать на это воздействие и управлять им.

Ранее Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Также Фокус писал о том, что алкоголь повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Новое масштабное исследование, проведенное корейскими учеными, показало, что даже небольшое потребление алкоголя при жировой болезни печени повышает риск развития болезней сердца.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.