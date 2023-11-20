Яд для разума и сердца. Алкоголь повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Новое масштабное исследование, проведенное корейскими учеными, показало, что даже небольшое потребление алкоголя при жировой болезни печени повышает риск развития болезней сердца.

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Недавнее исследование показало, что прием алкоголя может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у лиц с жировой болезнью печени. Исследователи из Национального института здоровья (НИЗ) при Корейском агентстве по контролю и профилактике заболеваний пришли к такому выводу, изучая способы прогнозирования, диагностики и раннего вмешательства при сердечно-сосудистых заболеваниях, особенно у лиц с неалкогольной жировой болезнью печени, пишет Korean Biomedical Review.

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Установлено, что НАЖБП в значительной степени способствует развитию заболеваний печени, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Данное исследование подчеркивает важность выявления лиц с повышенным риском ССЗ, отличным от тех, кто подвержен риску в первую очередь из-за заболеваний печени. Учитывая, что метаболический синдром является частой причиной развития жировой болезни печени, раннее выявление лиц, входящих в группу риска, имеет решающее значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Многонациональная ассоциация по изучению печени дала новое определение "метаболической дисфункции — ассоциированной стеатотической болезни печени (АСБП)", включив в него лиц со стеатозом печени и хотя бы одним фактором риска метаболического синдрома, считая их лицами с повышенным риском ССЗ.

Под руководством профессора Ким Вона из отделения гастроэнтерологии больницы Сеульского национального университета группа исследователей провела анализ риска ССЗ с использованием новых критериев. Были изучены данные 350 тыс. взрослых в возрасте 47-86 лет, за которыми велось наблюдение в течение 9 лет. Результаты показали, что у лиц с метаболической жировой болезнью печени риск развития ССЗ повышен на 19%, причем даже умеренное потребление алкоголя повышает этот риск на 28%.

Результаты исследования подчеркивают необходимость воздержания или умеренного потребления алкоголя для лиц с жировой болезнью печени с целью снижения риска ССЗ. Директор НИЗ Пак Хен Ен отмечает важность данного исследования в подтверждении риска ССЗ у пациентов с метаболической жировой болезнью печени. Пак подчеркивает важность здорового образа жизни, включая отказ от употребления алкоголя, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

НИЗ планирует и в дальнейшем поддерживать исследования и разработки, направленные на эффективную профилактику и лечение сердечно-сосудистых осложнений на ранних стадиях у пациентов с метаболической жировой болезнью печени, тем более что в настоящее время нет препаратов, одобренных для лечения этого заболевания Министерством по безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

Комиссар Корейского агентствп по контролю и профилактике заболеваний Джи Янг-ми подчеркивает важность политики профилактического менеджмента, раннего выявления и лечения заболеваний, учитывая, что на долю болезней системы кровообращения приходится 18,5% всех смертей в одной лишь Корее. Джи обязуется активно содействовать профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний путем распространения рекомендаций и проведения дальнейших исследований по распространенности, возникновению и факторам риска.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

Также Фокус писал о том, что, по словам врачей, мужчина переживший пересадку свиного сердца чувствует себя отлично. Первый из двух мужчин, которым недавно пересадили генетически модифицированное сердце, к сожалению, скончался через два месяца после пересадки, но у науки еще осталась надежда в виде Лоуренса Фосетта.

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